У жовтні 2026 року найбільша конкуренція серед кандидатів у сфері роздрібної торгівлі спостерігалася на вакансії менеджера інтернет-магазину — в середньому 175 відгуків на одне оголошення. Водночас роботодавці найактивніше шукали продавців, а медіанна зарплата в галузі за рік зросла на 13% — до 26 тис. грн. Про це свідчать дані дослідження OLX Робота.

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Які вакансії найпопулярніші серед українців

У жовтні 2026 року роботодавці розмістили на OLX Робота понад 14 тис. оголошень у категорії «Роздрібна торгівля, продажі, закупки».

Найбільше пропозицій припадало на продавців — понад 8 тис. вакансій. Також бізнес активно шукав касирів, продавців-консультантів, менеджерів із продажу, пекарів і торгових представників.

Однак уподобання кандидатів суттєво відрізнялися від потреб роботодавців.

Найвища конкуренція була на вакансії менеджера інтернет-магазину — 175 відгуків на одне оголошення. Це значно більше, ніж на інші посади у сфері торгівлі.

На вакансію менеджера з продажу припадало в середньому 24 відгуки, менеджера по роботі з клієнтами — 16, а продавця — лише 5.

В OLX Робота пояснюють, що така різниця частково пов'язана з кількістю доступних вакансій: що більше пропозицій роботи, то нижчою може бути конкуренція на одне оголошення.

Водночас високий інтерес до роботи менеджером інтернет-магазину може пояснюватися можливістю працювати дистанційно.

Як змінилися зарплати

За рік медіанна зарплата у сфері роздрібної торгівлі зросла на 13% — до 26 тис. грн.

Рівень оплати на окремих посадах коливається переважно від 22 до 35 тис. грн.

Найвищі медіанні зарплати серед досліджених професій пропонують торговим представникам — 35 тис. грн. Пекарі можуть розраховувати на 33,6 тис. грн.

Товарознавцям, касирам і менеджерам із продажу роботодавці пропонують медіанну зарплату в межах 27−28 тис. грн.

Продавці, менеджери по роботі з клієнтами та менеджери інтернет-магазинів можуть розраховувати приблизно на 25 тис. грн.

Отже, найбільша кількість відгуків не завжди припадає на найоплачуваніші вакансії. Зокрема, посада менеджера інтернет-магазину має рекордну конкуренцію, хоча медіанна зарплата тут нижча, ніж у торгових представників або пекарів.

Де найбільше вакансій у торгівлі

За кількістю пропозицій роботи лідирує Київська область. У жовтні роботодавці розмістили тут близько 5,1 тис. вакансій у сфері роздрібної торгівлі.

На другому місці Дніпропетровська область із 1,4 тис. оголошень. Далі йдуть Львівська область — 1,2 тис., Одеська — 1 тис. та Харківська — 670 вакансій.

Також значна кількість пропозицій роботи була у Запорізькій, Полтавській, Хмельницькій та Житомирській областях.

Найбільше вакансій зосереджено у великих економічних центрах країни, де працюють торговельні мережі, логістичні компанії та підприємства сфери послуг.

Де українці стали активніше шукати роботу

Попри складну безпекову ситуацію, у низці центральних і прифронтових регіонів суттєво зросла активність кандидатів.

Найбільше збільшення кількості відгуків у сфері роздрібної торгівлі зафіксовано у Полтавській області — на 141% порівняно з жовтнем 2025 року.

У Житомирській області кількість відгуків зросла на 90%, у Харківській — на 49%, у Сумській — на 43%, у Запорізькій — на 35%, а в Кіровоградській — на 22%.

Загалом по Україні кількість відгуків на вакансії у сфері торгівлі збільшилася на 3%.

Водночас середня кількість відгуків на одне оголошення зросла значно суттєвіше — з 4,8 до 6,6, або майже на 38%.

Це свідчить про посилення конкуренції серед кандидатів за окремі робочі місця.

У яких областях найшвидше зростають зарплати

Найпомітніше підвищення медіанних зарплат у роздрібній торгівлі відбулося в західних регіонах.

У Волинській області зарплата за рік зросла на 38% — до 27,5 тис. грн. У Тернопільській області приріст становив 32%, а медіанна оплата досягла 30 тис. грн.

У Хмельницькій області зарплати збільшилися на 28% — до 25,5 тис. грн, у Рівненській — на 24%, до 24,8 тис. грн.

Найвищу медіанну зарплату серед наведених регіонів пропонували у Київській області — 32 тис. грн.

У Львівській і Тернопільській областях цей показник становив 30 тис. грн.

Що відбувається на ринку праці

Як раніше писав «Мінфін», українські роботодавці продовжують відчувати дефіцит працівників у низці професій, попри загальне зростання кількості відгуків.

За даними OLX Робота за жовтень 2026 року, на окремі вакансії припадало менше одного відгуку. Серед професій, де роботодавцям складно знаходити працівників, — стоматологи, технологи на виробництві, автоелектрики, фармацевти, рихтувальники та пекарі.

Раніше «Мінфін» також повідомляв, що в серпні 2026 року продавці входили до найбільш затребуваних працівників в Україні: роботодавці розмістили 9 306 відповідних вакансій із медіанною зарплатою 24,2 тис. грн.

Таким чином, український ринок праці характеризується нерівномірною конкуренцією. В одних професіях на одну вакансію претендують десятки або навіть сотні кандидатів, тоді як в інших роботодавцям доводиться підвищувати зарплати, щоб знайти необхідних працівників.