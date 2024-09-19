Купівельна спроможність українців впаде на 20% після підвищення податків, — Южаніна

Купівельна спроможність українців впаде до 20% після підвищення податків, акцизів на пальне та повернення у 2025 році обов’язкової сплати єдиного соціального внеску для фізосіб — підприємців. Про це «Українським Новинам» розповіла член комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна.

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Вплив підвищення податків

«Якщо говорити про наскільки менше зможе купити кожна родина, я думаю, що десь на відсотки 15−20%. Тобто сукупний ефект на спроможність кожної родини, маючи ті ж самі гроші, вони зможуть купити менше на 15−20%», — розповіла вона про наслідки підвищення податків, повернення обов’язкової сплати ЄСВ для ФОПів та підняття ставок акцизного податку на пальне.

На її думку, абсолютно очевидно, що більшість змін, які зараз приймаються щодо податків і акцизів буде стосуватися можливостей і доходів кожного громадянина в Україні.

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Нагадаємо

17 вересня Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт № 11416-д про збільшення податків.

Новий пакет податків передбачає: