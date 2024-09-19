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19 вересня 2024, 15:53

Купівельна спроможність українців впаде на 20% після підвищення податків, — Южаніна

Купівельна спроможність українців впаде до 20% після підвищення податків, акцизів на пальне та повернення у 2025 році обов’язкової сплати єдиного соціального внеску для фізосіб — підприємців. Про це «Українським Новинам» розповіла член комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна.

Купівельна спроможність українців впаде до 20% після підвищення податків, акцизів на пальне та повернення у 2025 році обов’язкової сплати єдиного соціального внеску для фізосіб — підприємців.
Фото: depositphotos

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Вплив підвищення податків

«Якщо говорити про наскільки менше зможе купити кожна родина, я думаю, що десь на відсотки 15−20%. Тобто сукупний ефект на спроможність кожної родини, маючи ті ж самі гроші, вони зможуть купити менше на 15−20%», — розповіла вона про наслідки підвищення податків, повернення обов’язкової сплати ЄСВ для ФОПів та підняття ставок акцизного податку на пальне.

На її думку, абсолютно очевидно, що більшість змін, які зараз приймаються щодо податків і акцизів буде стосуватися можливостей і доходів кожного громадянина в Україні.

Читайте: Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про збільшення податків

Нагадаємо

17 вересня Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт № 11416-д про збільшення податків.

Новий пакет податків передбачає:

  • підвищення військового збору з 1,5% до 5%;
  • встановлення ВЗ у розмірі 1% від обороту платників єдиного податку ІІІ групи;
  • підвищення податків для 1 та 2 групи ФОП;
  • авансові внески на АЗС;
  • встановлення ставки податку на прибуток для банків за 2024 рік у розмірі 50%;
  • встановлення ставки податку на прибуток для небанківських фінансових установ (крім страховиків) на рівні 25%.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

+
+36
Tido oss
Tido oss
19 вересня 2024, 15:57
#
Да всьоравно
нищими легче управлять
+
0
Criptor82
Criptor82
19 вересня 2024, 16:03
#
Навіщо тоді голосували? Бо війна. Чому тоді виправдовуєтеся? Бо це політика. Тоді все логічно.
+
0
oldman54
oldman54
19 вересня 2024, 16:27
#
Данная новость, как перемога преподносится)
+
0
Lamo
Lamo
19 вересня 2024, 16:39
#
Та ладно — прикольно ж! Гірше вже не буде =))
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