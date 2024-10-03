У Верховній Раді готують законопроєкт про оподаткування міжнародних посилок вартістю до 150 євро, його винесуть на розгляд парламенту найближчим часом. Про це заявив голова Комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, пише Ліга.
Оподаткування міжнародних посилок вартістю до 150 євро планують повернути — Гетманцев
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Оподаткування посилок
«Пільга по 150 євро повинна бути прибрана. І зараз ми закінчуємо підготовку відповідного законопроєкту, внесемо, зволікати не будемо і точно будемо його вводити, незважаючи на певний прошарок населення, який буде незадоволений», — сказав голова Комітету.
За словами Гетманцева, скасування пільгового оподаткування посилок вимагають торгівельні мережі і вітчизняні виробники.
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«Буде закон, і я особисто буду просити його підтримати», — додав депутат.
Нагадаємо
Раніше «Мінфін» писав, що депутати вже працюють над законопроєктом зі скасуванням митних пільг для міжнародних посилок.
Внесений урядом на розгляд Верховної Ради законопроєкт № 11416 про підвищення податків передбачає скасування можливості ввозити на територію України без сплати ПДВ товарів у міжнародних експрес-відправленнях вартістю до 150 євро.
Тобто всі відправлення від юридичних осіб (іноземних інтернет-магазинів, маркетплейсів тощо) оподатковуватимуться, незалежно від їх вартості.
Однак депутати провалили голосування за доопрацьований законопроєкт № 11416-д. У першому читанні він набрав лише 224 голоси з 226 необхідних. Тому законопроєкт направили на повторне перше читання.
Коментарі - 7
А почему никто не говорит о первом!!! случае снижения налогооблагаемой стоимости «посылок» с 500 Евро до 300 Евро.
Или все забыли (а скорее всего никогда не знали) что первый раз подобные изменения. были применены (ст 196 НКУ), «рехформаторами» еще 27 марта 2014 года, в «рамках» Закона Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні
(Виконуючий обов’язки Президента України, Голова Верховної Ради України О.ТУРЧИНОВ м. Київ 27 березня 2014 року № 1166-VII)
Так что вот именно этим гражданам, которые открыли «ящик Пандоры» и стали играться с налоговым и таможенным законодательством (не меняя самой концепции ставок, сборов и администрирования) предавайте свои «пламенные приветы». ну и готовьтесь к материальным последствиям.
С уважением
Всех хорошего дня!