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3 жовтня 2024, 8:13

Оподаткування міжнародних посилок вартістю до 150 євро планують повернути — Гетманцев

У Верховній Раді готують законопроєкт про оподаткування міжнародних посилок вартістю до 150 євро, його винесуть на розгляд парламенту найближчим часом. Про це заявив голова Комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, пише Ліга.

У Верховній Раді готують законопроєкт про оподаткування міжнародних посилок вартістю до 150 євро, його винесуть на розгляд парламенту найближчим часом.
Фото: depositphotos

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Оподаткування посилок

«Пільга по 150 євро повинна бути прибрана. І зараз ми закінчуємо підготовку відповідного законопроєкту, внесемо, зволікати не будемо і точно будемо його вводити, незважаючи на певний прошарок населення, який буде незадоволений», — сказав голова Комітету.

За словами Гетманцева, скасування пільгового оподаткування посилок вимагають торгівельні мережі і вітчизняні виробники.

Читайте:Уряд пропонує оподатковувати всі посилки від закордонних інтернет-магазинів

«Буде закон, і я особисто буду просити його підтримати», — додав депутат.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що депутати вже працюють над законопроєктом зі скасуванням митних пільг для міжнародних посилок.

Внесений урядом на розгляд Верховної Ради законопроєкт № 11416 про підвищення податків передбачає скасування можливості ввозити на територію України без сплати ПДВ товарів у міжнародних експрес-відправленнях вартістю до 150 євро.

Тобто всі відправлення від юридичних осіб (іноземних інтернет-магазинів, маркетплейсів тощо) оподатковуватимуться, незалежно від їх вартості.

Однак депутати провалили голосування за доопрацьований законопроєкт № 11416-д. У першому читанні він набрав лише 224 голоси з 226 необхідних. Тому законопроєкт направили на повторне перше читання.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 7

+
+15
getup
getup
3 жовтня 2024, 8:18
#
Что-то Гетьманцев засиделся на этой должности.
+
+55
Я_ __
Я_ __
3 жовтня 2024, 8:39
#
Як і кабінет казнокрадів України, верховна зрада України та офіс ЗЕ.
+
+15
Я_ __
Я_ __
3 жовтня 2024, 8:39
#
Скоро придумають податок на кисень, один вдох кисню — 1 грн податку, держава все одно у ваших доходах ніяк вам не допомагає, нічого безкоштовно не надає, навіть захистити від війни не може, бо влада перекрала забагато.
+
0
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
3 жовтня 2024, 9:16
#
Даві їх, вова!
+
0
godvinik
godvinik
3 жовтня 2024, 9:20
#
Миллионы посылок ерунды по 0.99$ завалят таможню
+
+14
Loginnnnn
Loginnnnn
3 жовтня 2024, 9:30
#
Как к нам из Турции раньше в десятке шуб на себе люди приезжали, теперь алиэкспрес будет присылать специального китайца с пачкой стекол на телефон)
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
3 жовтня 2024, 9:42
#
И что?
А почему никто не говорит о первом!!! случае снижения налогооблагаемой стоимости «посылок» с 500 Евро до 300 Евро.
Или все забыли (а скорее всего никогда не знали) что первый раз подобные изменения. были применены (ст 196 НКУ), «рехформаторами» еще 27 марта 2014 года, в «рамках» Закона Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні
(Виконуючий обов’язки Президента України, Голова Верховної Ради України О.ТУРЧИНОВ м. Київ 27 березня 2014 року № 1166-VII)
Так что вот именно этим гражданам, которые открыли «ящик Пандоры» и стали играться с налоговым и таможенным законодательством (не меняя самой концепции ставок, сборов и администрирования) предавайте свои «пламенные приветы». ну и готовьтесь к материальным последствиям.
С уважением
Всех хорошего дня!
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