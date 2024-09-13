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13 вересня 2024, 12:38

Рада вже працює над оподаткуванням міжнародних посилок — Гетманцев

Депутати вже працюють над законопроєктом зі скасуванням митних пільг для міжнародних посилок. Про це розповів голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у коментарі ЕП.

Депутати вже працюють над законопроєктом зі скасуванням митних пільг для міжнародних посилок.
Фото: freepik.com

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«Ми не відмовилися від цієї ідеї. Плануємо скасувати пільгу для посилок окремим законопроєктом. Наразі він розробляється», — зазначив Гетманцев.

Втім, коли саме цей законопроєкт може побачити світ — невідомо.

Нагадаємо

Внесений урядом на розгляд Верховної Ради законопроєкт № 11416 про підвищення податків передбачає скасування можливості ввозити на територію України без сплати ПДВ товарів у міжнародних експрес-відправленнях вартістю до 150 євро.

Тобто всі відправлення від юридичних осіб (іноземних інтернет-магазинів, маркетплейсів тощо) оподатковуватимуться, незалежно від їх вартості.

Однак минулого тижня депутати провалили голосування за доопрацьований законопроєкт № 11416-д. У першому читанні він набрав лише 224 голоси з 226 необхідних. Тому законопроєкт направили на повторне перше читання.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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oldman54
oldman54
13 вересня 2024, 12:55
#
Потужная борьба
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