ДПС у першому півріччі 2024-го перевірила 12 банків та виписала податкових штрафів на 80,4 млн грн — Держподаткова служба

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Новини криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
26 вересня 2024, 15:06

ДПС у першому півріччі 2024-го перевірила 12 банків та виписала податкових штрафів на 80,4 млн грн — Держподаткова служба

За підсумками І півріччя 2024 року Державна податкова адміністрація провела 12 документальних перевірок українських банків та нарахувала штрафних санкцій на загальну суму 80,4 млн грн. Про це у відповідь на офіційний запит «Мінфіну» повідомила директор департаменту податкового аудиту Державної податкової служби Крістіна Адамчук.

За підсумками І півріччя 2024 року Державна податкова адміністрація провела 12 документальних перевірок українських банків та нарахувала штрафних санкцій на загальну суму 80,4 млн грн.
Фото: НБУ

Читайте «Мінфін» у Instagram : головні новини про інвестиції та фінанси

Вона не уточнила, на яку суму банкам було донараховано податки та наскільки було зменшено задекларовані збитки. Також не вказано назви банків-порушників.

З наданих ДПС даних зрозуміло, що середній розмір податкового штрафу становив 6,7 млн грн, трохи менше штрафних санкцій Нацбанку за підсумками перевірок фінансового моніторингу. Наприклад, у серпні НБУ виписав трьом банкам 10-мільйонні штрафи.

З поточних податкових порушень банків Крістіна Адамчук виділила ті самі, що й минулого року:

  • неправомірно сформовані резерви;
  • невчасна реєстрація податкових накладних;
  • порушення строків закриття/відкриття рахунків клієнтів та ін.

Ще вона уточнила «Мінфіну», що податковий борг зафіксовано в одного банку-боржника, і становить 77,6 млн грн — стільки, скільки й у 2023 році. Назва банку не уточнюється.

Нагадаємо, що, за підсумками 2023 року, ДПС повідомляла нам про донарахування 7,8 млрд грн та скорочення задекларованих збитків на 4,1 млрд грн за підсумками 20 перевірок.

Детальніше про заробітки, витрати, оподаткування та діяльність банківської системи України можна прочитати у дослідженні «Мінфіну».

Автор:
Лисенко Олена
Фінансовий журналіст Лисенко Олена
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами