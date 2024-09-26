ДПС у першому півріччі 2024-го перевірила 12 банків та виписала податкових штрафів на 80,4 млн грн — Держподаткова служба

За підсумками І півріччя 2024 року Державна податкова адміністрація провела 12 документальних перевірок українських банків та нарахувала штрафних санкцій на загальну суму 80,4 млн грн. Про це у відповідь на офіційний запит «Мінфіну» повідомила директор департаменту податкового аудиту Державної податкової служби Крістіна Адамчук.

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Вона не уточнила, на яку суму банкам було донараховано податки та наскільки було зменшено задекларовані збитки. Також не вказано назви банків-порушників.

З наданих ДПС даних зрозуміло, що середній розмір податкового штрафу становив 6,7 млн грн, трохи менше штрафних санкцій Нацбанку за підсумками перевірок фінансового моніторингу. Наприклад, у серпні НБУ виписав трьом банкам 10-мільйонні штрафи.

З поточних податкових порушень банків Крістіна Адамчук виділила ті самі, що й минулого року:

неправомірно сформовані резерви;

невчасна реєстрація податкових накладних;

порушення строків закриття/відкриття рахунків клієнтів та ін.

Ще вона уточнила «Мінфіну», що податковий борг зафіксовано в одного банку-боржника, і становить 77,6 млн грн — стільки, скільки й у 2023 році. Назва банку не уточнюється.

Нагадаємо, що, за підсумками 2023 року, ДПС повідомляла нам про донарахування 7,8 млрд грн та скорочення задекларованих збитків на 4,1 млрд грн за підсумками 20 перевірок.

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