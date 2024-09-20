Нацбанк оштрафував чотири банки на понад 30 млн за порушення фінмоніторингу

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Новини криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
20 вересня 2024, 18:36

Нацбанк оштрафував чотири банки на понад 30 млн за порушення фінмоніторингу

Національний банк застосував до чотирьох банків у серпні покарання у вигляді штрафів — загальна сума перевищує 30 млн грн. Установи порушили правила фінмоніторингу. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Національний банк застосував до чотирьох банків у серпні покарання у вигляді штрафів — загальна сума перевищує 30 млн грн.

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Які банки заплатили штрафи

ПУМБ отримав лише письмове попередження.

Окрім цього регулятор наклав штрафи на небанківські організації:

  • ТОВ «ФК «АРТЕМ» — 800 000 грн
  • ТОВ «ФК МАГНАТ» — 500 000 грн
  • ТОВ «ФК ПАРТНЕР» — 255 000 грн
  • ТОВ «ФК «ЛІБЕРТІ ФІНАНС» — 255 000 грн.

Читайте також: У банках вже вишиковуються черги із власників заблокованих карток: що з цим робити

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
0
Три літри
Три літри
20 вересня 2024, 18:41
#
В тему викликається Валерчік, великий експерт з теми скарг на фінмониторинг банків до НБУ.

Питання експерту: що для банка важливіше — штраф на 10 міліонів від НБУ чи позив клієнта на суму 5000₴ який до того ж не підкріплений нічим крім тупості та емоцій?
+
0
Mini Mi
Mini Mi
20 вересня 2024, 19:56
#
Именно для того чтобы вас не заблокировали по велению левой пятки по принципу «лучше перебдеть» с нашими банками лучше не связывать в вопросах крупных сумм. Кеш, крипта, иностранные банки офшорных стран.
+
0
Criptor82
Criptor82
20 вересня 2024, 20:26
#
Мінітмен почитай що я тобі написав в статті про 23% з депозиту)) як ти все встигаєш і на Мінфіні прокоментувати і 1000грн в офшор відправити, щей в обмінник зганяти кріпту обналити, прям Бетмен😀 Без обід. Я не можу щодня на Мінфіні заліпати, але як не зайду то ти усюди, ну прям «експерт з тіньової економіки»!! У мене доречі дисертація пов’язана з розслідуванням легалізації доходів, є трохи літератури на цю тему, дати почитати?))
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 12 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами