Національний банк застосував до чотирьох банків у серпні покарання у вигляді штрафів — загальна сума перевищує 30 млн грн. Установи порушили правила фінмоніторингу. Про це повідомляє пресслужба НБУ.
20 вересня 2024, 18:36
Нацбанк оштрафував чотири банки на понад 30 млн за порушення фінмоніторингу
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Які банки заплатили штрафи
- ОТП Банк — 10 451 000 грн
- Укргазбанк — 10 051 000 грн й 400 000 грн
- ОКСІ Банк — 10 051 000 грн
- Агропросперіс Банк — 200 000 грн
ПУМБ отримав лише письмове попередження.
Окрім цього регулятор наклав штрафи на небанківські організації:
- ТОВ «ФК «АРТЕМ» — 800 000 грн
- ТОВ «ФК МАГНАТ» — 500 000 грн
- ТОВ «ФК ПАРТНЕР» — 255 000 грн
- ТОВ «ФК «ЛІБЕРТІ ФІНАНС» — 255 000 грн.
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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3
Питання експерту: що для банка важливіше — штраф на 10 міліонів від НБУ чи позив клієнта на суму 5000₴ який до того ж не підкріплений нічим крім тупості та емоцій?