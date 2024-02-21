За підсумками 20 перевірок банкам донараховано 7,8 млрд грн податків та зменшено задекларований збиток на 4,1 млрд — ДПС

Органи Державної податкової служби України у 2023 році провели 20 виїзних перевірок банків, у ході яких було донараховано 7,8 млрд грн, а задекларовані збитки скорочено на 4,1 млрд грн. Про це повідомила директор Департаменту оподаткування юридичних осіб ДПС Тетяна Гречана.

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«Протягом 2023 року проведено 20 документальних виїзних перевірок банківських установ. За результатами перевірок донараховано лише 7 785,6 млн грн та зменшено негативне значення об'єкта оподаткування на загальну суму 4 117,3 млн грн», — повідомила вона.

За що податкова штрафувала банки

Тетяна Гречана також назвала основні порушення банків, встановлені під час перевірок:

Правильність формування страхових резервів. Банками формується резерв у вигляді 70−100% від суми заборгованості при позитивній кредитній історії позичальника.

Витрати, пов'язані з пошуком клієнтів. Банками укладаються договори з компаніями та фізособами-підприємцями, які здійснюють пошук та залучення клієнтів для укладання кредитних та депозитних договорів, хоча клієнти приймали рішення про укладення договорів з банком самостійно, тобто без залучення посередницьких компаній.

Повідомлення про відкриття/закриття рахунків клієнтам. Банками несвоєчасно надаються повідомлення про відкриття/закриття рахунків клієнтам.

Реєстрація податкових накладних. Під час перевірки встановлюються факти несвоєчасної реєстрації податкових накладних.

Звіти FATCA. Підзвітні фінансові установи не дотримуються вимог щодо подання звітів про рахунки відповідно до Угоди між урядами України та США. Відповідно до п. 118,4 ст. 118 Податкового кодексу ненадання звіту спричиняє накладення штрафу у 100 розмірів мінімальної зарплати, встановленому на 1 січня звітного (податкового) року.

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Також Тетяна Гречана уточнила, що по одному з банків, який перебував у реєстрі НБУ на 1 жовтня 2023 року (загалом 63 структури), було зафіксовано податковий борг у розмірі 77,550 тис. грн. Назва банку не уточнюється.

Коли фінансисти заплатять податок на прибуток за новою ставкою

У ДПС нагадали, що після набрання чинності законом № 3474 банки мають за 2023 рік сплатити податок на прибуток за загальною ставкою 50%.

«Податкові декларації, крім випадків, передбачених Податковим кодексом, подаються за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному році для платників податку на прибуток (у тому числі платників частини чистого прибутку (доходу)), для податкової декларації (у тому числі розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частину), який розраховується наростаючим підсумком за рік — протягом 60 календарних днів після останнього календарного дня звітного (податкового) року», — пояснила Гречана.

А ще додала граничний термін подання декларації з податку на прибуток підприємств за 2023 рік — 29 лютого 2024 року. Після чого платники податків мають 10 днів на фактичну сплату податку.

Нагадаємо, що раніше голова парламентського комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев заявляв, що у 2023 році українські банки в 10 разів наростили платежі з податку на прибуток (порівняно з 2022-м), і сплатили до держбюджету 73, 5 млрд грн.