Уповільнення промислової інфляції, прибутки банків, прогноз курсу валют на тиждень: головне за понеділок
Промислова інфляція в Україні у серпні сповільнилася до 31,2% у річному вимірі. Про це свідчать дані Державної служби статистики. Індекс цін виробників промислової продукції відображає відпускні ціни підприємств. Він є одним із ключових індикаторів стану економіки та впливає на різні галузі виробництва.
Чистий прибуток банків перевищив 100 млрд цьогоріч
Чистий прибуток банків в Україні становив 106,1 млрд грн у січні-серпні 2024 року, що на 11,6% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Євро по 47 грн, долар — по 42: чи «заженуть» курс цього тижня, і що робитимуть НБУ та Мінфін
Цей тиждень на валютному ринку після серії міжнародних стресів буде набагато спокійнішим. Чому і що впливатиме на курс із 23 до 27 вересня, — читайте у свіжому прогнозі «Мінфіну».
НБУ назвав найприбутковіші та найзбитковіші банки в липні
Державний Приватбанк у липні 2024 року на 2,6% скоротив чистий прибуток до червня — до 6,25 млрд грн, і з цим показником очолив п'ятірку найприбутковіших банків країни в липні. Згідно з ними, за Приватом слідує державний Ощадбанк, який у липні отримав 2,18 млрд грн чистого прибутку порівняно з 0,07 млрд грн у червні.
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