Уповільнення промислової інфляції, прибутки банків, прогноз курсу валют на тиждень: головне за понеділок

Промислова інфляція в Україні у серпні сповільнилася до 31,2% у річному вимірі. Про це свідчать дані Державної служби статистики. Індекс цін виробників промислової продукції відображає відпускні ціни підприємств. Він є одним із ключових індикаторів стану економіки та впливає на різні галузі виробництва.

Чистий прибуток банків перевищив 100 млрд цьогоріч

Чистий прибуток банків в Україні становив 106,1 млрд грн у січні-серпні 2024 року, що на 11,6% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Євро по 47 грн, долар — по 42: чи «заженуть» курс цього тижня, і що робитимуть НБУ та Мінфін