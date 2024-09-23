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23 вересня 2024, 14:25

НБУ назвав найприбутковіші та найзбитковіші банки в липні

Державний Приватбанк у липні 2024 року на 2,6% скоротив чистий прибуток до червня — до 6,25 млрд грн, і з цим показником очолив п'ятірку найприбутковіших банків країни в липні. Про це пише Інтерфакс-Україна з посиланням на дані НБУ.

Державний Приватбанк у липні 2024 року на 2,6% скоротив чистий прибуток до червня — до 6,25 млрд грн, і з цим показником очолив п'ятірку найприбутковіших банків країни в липні.
Фото: depositphotos
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Найприбутковіші банки

Згідно з ними, за Приватом слідує державний Ощадбанк, який у липні отримав 2,18 млрд грн чистого прибутку порівняно з 0,07 млрд грн у червні.

Замкнув трійку Універсал Банк (mono), майже восьмиразово збільшивши прибуток порівняно з червнем — до 0,84 млрд грн.

Слідом за ним ідуть два банки з іноземним капіталом: Креді Агріколь і Райффайзен Банк з 0,62 млрд грн (+28,3% до червня) і 0,56 млрд грн (+78%) відповідно.

Другу п'ятірку найприбутковіших банків липня очолив Укрсиббанк, який наростив чистий прибуток на 10,1% — до 0,55 млрд грн. До неї також увійшли: Сіті Банк — 0,54 млрд грн, Укргазбанк — 0,43 млрд грн, ПУМБ — 0,42 млрд грн і Укрексімбанк — 0,38 млрд грн.

Чистий прибуток понад 100 млн грн у липні 2024 року отримали ще три банки: ОТП Банк — 365,3 млн грн, банк «Південний» — 340,7 млн грн і Кредобанк — 193,5 млн грн.

Список найприбутковіших банків загалом за сім місяців цього року також з великим відривом очолює Приват — 37,16 млрд грн, за яким іде Ощадбанк — 11,00 млрд грн.

Далі більш щільною групою йдуть Райф — 4,87 млрд грн, Укрексім — 4,74 млрд грн, ПУМБ — 4,24 млрд грн, Кредит Агріколь — 4,22 млрд грн, Укрсиб — 3,97 млрд грн і Укргаз — 3,73 млрд грн.

Чистий прибуток понад 1 млрд грн за 7 місяців цього року отримали також ще шість банків: mono — 3,19 млрд грн, ОТП — 3,00 млрд грн, Сіті — 2,73 млрд грн, Сенс — 2,21 млрд грн, Південний — 1,61 млрд грн і Кредо — 1,16 млрд грн.

Трохи не дотягнув до цього рубежу А-Банк — 0,92 млрд грн, тоді як у ПроКредит Банку, що йде за ним, прибуток становив 0,60 млрд грн.

Найзбитковіші банки

Водночас трійку найзбитковіших банків у липні сформували Сенс Банк із чистим збитком 65,67 млн грн, Альянс Банк — 17,81 млн грн і Правекс Банк — 13,34 млн грн.

Щодо збиткових банків, то за підсумками січня-липня їх в Україні 8 із 62. Найгірший показник у Правекс Банку — 95,79 млрд грн, за яким іде Індустріалбанк — 39,00 млрд грн.

У Першого інвестбанку і Мотор-Банку, які відійшли державі від підсанкційних власників за підсумками суду, чистий збиток за 7 місяців становив відповідно 25,69 млн грн і 14,69 млн грн.

Загалом за січень-липень 2024 року чистий прибуток банків зріс до 93,62 млрд грн, зокрема приватних — до 13,39 млрд грн. У липні він збільшився до 14,58 млрд грн з 11,07 млрд грн у червні.

Джерело: Мінфін
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