Промислова інфляція в Україні у серпні сповільнилася до 31,2% у річному вимірі. Про це свідчать дані Державної служби статистики.
23 вересня 2024, 19:05
Промислова інфляція в Україні уповільнилась до 31,2%
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Якщо порівнювати з липнем, то ціни зросли на 2,2%.
Індекс цін виробників промислової продукції відображає відпускні ціни підприємств. Він є одним із ключових індикаторів стану економіки та впливає на різні галузі виробництва.
За місяць ціни у добувній промисловості зросли на 0,4%, у переробній — на 1,1%, а в енергетиці — на 3,6%.
Найбільше річне зростання цін зафіксоване в енергетиці — на 56,2%. У добувній промисловості індекс зріс на 7,4%, у переробній — на 9,2%.
Джерело: Мінфін
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