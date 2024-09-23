Промислова інфляція в Україні уповільнилась до 31,2%

Промислова інфляція в Україні у серпні сповільнилася до 31,2% у річному вимірі. Про це свідчать дані Державної служби статистики.

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Якщо порівнювати з липнем, то ціни зросли на 2,2%.

Індекс цін виробників промислової продукції відображає відпускні ціни підприємств. Він є одним із ключових індикаторів стану економіки та впливає на різні галузі виробництва.

За місяць ціни у добувній промисловості зросли на 0,4%, у переробній — на 1,1%, а в енергетиці — на 3,6%.

Найбільше річне зростання цін зафіксоване в енергетиці — на 56,2%. У добувній промисловості індекс зріс на 7,4%, у переробній — на 9,2%.