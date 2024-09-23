Чистий прибуток банків перевищив 100 млрд цьогоріч

Чистий прибуток банків в Україні становив 106,1 млрд грн у січні-серпні 2024 року, що на 11,6% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомив голова парламентського комітету з податків та фінансів Данило Гетманцев із посиланням на дані Національного банку .

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За 2023 рік банки отримали 82,3 млрд чистого прибутку, сплативши 73,5 млрд грн податку на прибуток.

За вісім місяців 2024 року чисті процентні доходи банків становили 152,78 млрд грн (+18,2%). Рентабельність банківського капіталу (чистий прибуток до власного капіталу банків) на 1 вересня 2024 року — 47,2% (до повномасштабної війни на 1 вересня 2021 року — 32,3%). Норматив достатності регулятивного капіталу — 16,15% (до кінця 2024 року має бути не менше 8,5%).

За цей період банкам нарахували 30,7 млрд грн податку на прибуток, що майже стільки ж, як за 2017−2022 роки разом узяті.

«Ґрунтуючись, зокрема на цих показниках, Верховна Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт 11416-д, що містить норму про оподаткування прибутку банків за ставкою 50% (замість 25%. — Ред.) за 2024 рік», — написав Гетманцев у соцсмережах.

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