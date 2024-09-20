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20 вересня 2024, 18:02

У Литві розбирають ТЕЦ, щоб передати Україні — фон дер Ляєн

В Литві розбирають цілу теплову електростанцію (ТЕЦ) з метою перевезення її частинами до України та подальшої відбудови. Про це президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє УНІАН.

В Литві розбирають цілу теплову електростанцію (ТЕЦ) з метою перевезення її частинами до України та подальшої відбудови.
Фото: president.gov.ua

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Президентка ЄК наголосила, що станом на зараз на підтримку енергетичної безпеки України вже надано щонайменше 2 млрд євро. Ці кошти надавалися у вигляді фінансової підтримки та обладнання від країн-членів.

«Наприклад, це — 10 тисяч трансформаторів і генераторів або ціла литовська теплова електростанція, яка демонтується у Литві і перевозиться до України, щоби відбудувати її. І більше надійде», — наголосила фон дер Ляєн.

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Три пріоритети

Також президентка ЄК розповіла про пріоритети з підтримки енергетичної інфраструктури України.

За її словами, Єврокомісія розробила план на зиму для України. Цей план спирається на три пріоритети.

По-перше, йдеться про ремонт пошкодженої російськими ударами інфраструктури.

«Ми будемо прагнути цієї зими відновити спроможності в обсязі 2,5 гігаватів. Це становить приблизно 15% потреб вашої країни на цю зиму», — наголосила фон дер Ляєн.

По-друге, йдеться про продовження з'єднання української елекромережі з європейською, що має дозволити експортувати 2 гігавати електроенергії до України.

«Це покриє близько 12% потреб країни на зиму», — підкреслила фон дер Ляєн.

Вона наголосила, що завдяки втіленню цих двох пріоритетів Євросоюз може допомогти задовольнити близько 25% потреб України на зиму.

«І це на додачу до власного виробництва України», — сказала вона.

По-третє, йдеться про стабілізацію, додала фон дер Ляєн.

«Ми працюємо над забезпеченням стійкого постачання енергії в межах України, незважаючи на російські атаки на великі інфраструктурні об'єкти», — сказала вона.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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