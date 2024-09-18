Відгук серпня: чому monobank заблокував дружині рахунок за переказ від чоловіка

Редакція «Мінфіну» визначила переможця конкурсу на відгук місяця про роботу банків у серпні. Ним став наш читач під ніком stefmaster. Цей відгук може бути корисним тим нашим читачам, які планують купувати нерухомість, і ось чому.

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Читач stefmaster розповів, що разом із цивільною дружиною збирався придбати у розтермінування нерухомість. Договір був оформлений на дружину, тому, аби вона змогла сплатити належну суму, stefmaster перевів їй гроші. Через кілька годин картку дружини банк заблокував і попросив надати роз'яснення про джерело походження цих грошей.

«Я офіційний ФОП, і можу підтвердити навіть більшу суму, я витягнув офіційні довідки, і вона їх відправила, монобанк трішки подумав, і відхилив довідки. Тепер довідки потрібні від дружини, яка не працює (маленька спільна дитина), і без довідок її не розблокують). Моя переписка з поясненням ситуації нічого не дала», — скаржиться читач.

Є в цьому відгуку кілька нюансів, на які варто звернути увагу:

Договір на нерухомість був оформлений на дружину, яка не працює Подружжя перебуває у фактично шлюбних відносинах, а не в офіційному шлюбі

Фактичні шлюбні відносини не мають юридичного значення для відносин клієнта з банком, каже юрист юридичної компанії «Арес» Ігор Терещенко. А отже, підтверджувальні документи від чоловіка для банка не матимуть сили.

За його досвідом, перереєстрація договору на купівлю житла у розтермінування на чоловіка жодним чином не допоможе вирішити проблему із банком, оскільки такі дії не додадуть обґрунтованості операції по перерахуванню коштів цивільній дружині. Не допоможе і спроба провести платіж в іншому банку.

«Якщо дружина спробує внести ці гроші готівкою в іншому банку, вона зіткнеться з тими ж вимогами фінансового моніторингу. Банк вимагатиме підтвердження походження коштів. За відсутності відповідних документів можливе блокування рахунку та ініціювання перевірки фінансових операцій», — пояснює Ігор Терещенко.

«Банки зобов'язані дотримуватися вимог фінансового моніторингу та законодавства щодо протидії відмиванню грошей. Тому «закриття очей» банком на подібну ситуацію є мало вірогідним.

Лише в окремих випадках (наприклад, коли ситуація набрала публічного розголосу) банк може зробити виняток, але для цього потрібні вагомі підстави, скажімо, докази фактичного шлюбного співжиття або інші документи, які можуть допомогти з ідентифікацією джерела коштів", — пояснює він.

На момент публікації новини відповіді від monobank на запит щодо цього відгуку ми не отримали.

Які є опції вирішення проблеми

Юрист юридичної компанії «Астерс» Ігор Терещенко бачить наступні варіанти вирішення ситуації:

Переговори з банком. Потрібно спробувати роз’яснити ситуацію, яка склалася, і намагатись дійти згоди щодо найбільш прийнятного варіанту подальших дій, який би задовольнив усі сторони; Закриття рахунку. Якщо попередній варіант не принесе результатів, можна спробувати закрити рахунок дружини у банку із видачею коштів готівкою, після чого перереєструвати договір на розтермінування на чоловіка і провести операцію по оплаті за договором з його рахунку. Варіант із закриттям рахунку містить певні ризики: так, частими стали випадки, коли банк, закриваючи рахунок клієнта у подібній ситуації, стягує «комісію» у розмірі 20% від наявних на рахунку коштів. Укладання шлюбу. Офіційно зареєструвати шлюб і спробувати врегулювати ситуацію шляхом надання відповідного свідоцтва банку.

Він каже, що теоретично банк могло б задовольнити укладення шлюбу між сторонами із зазначенням того, що суму, яку було переказано на рахунок дружини, була подарунком, пов’язаним із майбутнім укладенням шлюбу. «Однак, у такому випадку банк може попросити надати нотаріально завірений договір дарування», — додає він.

«Найбільш юридично коректний спосіб — це оформлення безпроцентного договору позики, згідно з яким чоловік офіційно передав кошти дружині, і повернення суми згідно з цим договором. Це зменшить ризики блокування коштів на його рахунку. В такому випадку банк може взяти до уваги документи чоловіка», — каже юрист.

Якщо справа дійде до закриття рахунку, і банк з надуманих причин відмовлятиме в цьому та у видачі коштів клієнту, є можливість звернутися до суду із позовом. «Подібні позови є перспективними, оскільки чинне законодавство і судова практика встановлюють, що право клієнта на закриття рахунку є безумовним і не може бути обмежене банком. Проте, у такому випадку варто розуміти, що вирішення спору може затягнутися на значний час (від півроку до декількох років)», — деталізує Ігор Терещенко.

Що ще радять юристи

Враховуючи посилення фінмоніторингу, каже Ігор Терещенко, а також і посилення контролю законного походження коштів, для уникнення проблем із блокуванням рахунків необхідно дотримуватися наступних порад:

Не проводити великі перекази через рахунки осіб, що не мають (або мають незначний) офіційний дохід — так, у разі, якби операція, яку описує дописувач «Мінфіну», проводилася б через рахунок чоловіка, який має офіційні доходи, цієї ситуації можна було б уникнути; Мати документи, що підтверджують джерела доходів (зарплата, продаж майна, договір позики); За можливості — уникати великих переказів, які часто стають об'єктом фінансового моніторингу; Співпрацювати з банком і надавати всі запитувані документи вчасно.

Правила конкурсу «Відгук місяця»

Приз за найкращий відгук місяця — 500 грн. Щоб потрапити до числа претендентів на звання «кращий», відкликання має відповідати низці критеріїв:

Відгук має бути написаний на основі особистого досвіду спілкування з банком або використання банківських продуктів.

Описаний досвід має бути корисним іншим клієнтам банку.

У відгуку може бути описаний як негативний, так і позитивний користувальницький досвід.

Оптимальний обсяг коментаря — до 2−2,5 тис. знаків.

Більше про правила «Відгуку місяця» читайте тут.