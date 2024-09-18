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18 вересня 2024, 11:23

«єОселя»: Українці взяли кредити на придбання житла на 11 млрд грн від початку року

6 492 українська родина отримала пільгові іпотечні кредити за програмою «єОселя» на загальну суму 11 млрд грн від початку 2024 року. Більшість кредитів українці взяли на придбання житла на вторинному ринку — 4651 житлових об'єктів, 1841 — перший продаж. Про це повідомив заступник Міністра економіки Андрій Телюпа.

6 492 українська родина отримала пільгові іпотечні кредити за програмою «єОселя» на загальну суму 11 млрд грн від початку 2024 року.
Фото: depositphotos

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Пільгові кредити на житло

«В цьому році українці вже отримали пільгових кредитів на купівлю житла на 11 млрд грн. Майже 6,5 тисяч родин покращили свої житлові умови. Це більше ніж за весь минулий рік. За весь час дії програми вже 12 817 українських родин отримали кредити на суму понад 20,5 млрд грн», — зазначив Телюпа.

Загалом за минулий тиждень українці оформили 151 кредит на 264 млн грн, серед яких кредити на придбання житла на вторинному ринку — 101, а перший продаж — 50.

Хто отримав кредити

Кредити під 3% отримали:

  • 75 військовослужбовців та силовиків;

  • 15 педагогів;
  • 9 медиків;
  • 7 науковців.

Кредити під 7% отримали:

  • 31 українців без власного житла;
  • 7 ВПО;
  • 7 ветеранів.

Читайте: Три нові банки долучились до програми іпотечного кредитування «єОселя»

Нагадаємо

Програма єОселя є однією зі складових політики «Зроблено в Україні», яка спрямована на стимулювання попиту на українські продукти і одночасно на створення сприятливих умов для розвитку виробництва.

Програма стартувала в жовтні 2022 року.

Реалізовують її Міністерство економіки спільно з Міністерством цифрової трансформації та ПрАТ «Укрфінжитло».

Банками-партнерами єОселі є Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Укрексімбанк, Sense Bank, Банк Кредит Дніпро, МТБ Банк, Таскомбанк і BISBANK.

Страхування квартир від наслідків воєнних дій

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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