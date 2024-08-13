Три нові банки долучились до програми іпотечного кредитування «єОселя»

До державної програми іпотечного кредитування «єОселя» приєдналися три нові банки — МТБ Банк , Таскомбанк та Бізбанк (Банк інвестицій та заощаджень). Наразі у програмі вже 11 фінансових установ, з яким можна оформити іпотеку в застосунку «Дія». Про це повідомляє пресслужба «Дії».

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Українці можуть оформити іпотеку в застосунку «Дія» через банків-партнерів, включаючи Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Скай Банк, Укрексімбанк, Сенс Банк та Банк Кредит Дніпро.

«єОселя»

«єОселя» — програма доступного кредитування житла, ініційована Президентом України. Українці можуть придбати квартиру, будинок або таунхаус під 3% або 7% — залежно від пільгової категорії.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Кабінет Міністрів зменшив перший внесок по іпотеці за програмою «єОселя» до 10% для громадян до 25 років включно.