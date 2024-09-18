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18 вересня 2024, 8:41

Рожкова: Два держбанки потрібно буде докапіталізовувати на 3 млрд після підвищення податків

Якщо Верховна Рада запровадить для банківського сектору у 2024 році підвищене оподаткування на рівні 50%, два державні банки не відповідатимуть вимогам до капіталу, і їх доведеться докапіталізувати з бюджету. Про це в інтерв'ю Forbes заявила перша заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова.

Якщо Верховна Рада запровадить для банківського сектору у 2024 році підвищене оподаткування на рівні 50%, два державні банки не відповідатимуть вимогам до капіталу, і їх доведеться докапіталізувати з бюджету.
Фото: forbes.ua

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Що відомо

Цьогоріч НБУ перейшов на нові вимоги до структури капіталу банків, що на 100% відповідають європейським підходам.

«Ми передбачали, що банки використають прибуток для органічного виконання цих вимог», — зазначила Рожкова.

Але якщо з прибутку банків ретроспективно стягнуть 50% (а не 25%, як прописано в законі зараз) за увесь 2024 рік, двоє держбанків — Укрексімбанк та Sense Bank — порушать вимогу до капіталу, заявила заступниця голови НБУ.

Читайте: Нацбанк критикує підвищення податку на прибуток банків до 50% — голова НБУ

Це потребуватиме додаткової докапіталізації бюджетним коштом.

«Ми оцінили цю потребу у 3 млрд грн», — уточнила Рожкова.

Передісторія

Як писав «Мінфін», 17 вересня Верховна Рада підтримала законопроєкт № 11416-д про підвищення податків у першому читанні.

До законопроєкту додали пункт про оподаткування прибутків банків, але НБУ та Мінфін категорично проти цього.

НБУ вважає занадто ризикованим чергове підвищення податку на прибуток банків до 50% і хоче до кінця тижня оголосити пакет рішень, який забезпечить розширення покриття банками дефіциту бюджету.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
Qwerty1999
Qwerty1999
18 вересня 2024, 9:01
#
«если с прибыли банков ретроспективно взыскать 50% (а не 25%, как прописано в законе сейчас)
за весь 2024 год, два госбанка — Укрэксимбанк и Sense Bank — нарушат требование к капиталу,
заявила замглавы НБУ.»

Значит есть смысл быстрее их продать без проведения докапитализациии за государственный счёт
и пусть у нового собственника болит голова за выполнение нормативов НБУ
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0
TAN72
TAN72
18 вересня 2024, 9:23
#
Продать контролируемую кормушку😂
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