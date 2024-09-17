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17 вересня 2024, 17:11

Нацбанк критикує підвищення податку на прибуток банків до 50% — голова НБУ

Національний банк України вважає занадто ризикованим чергове підвищення податку на прибуток банків до 50% і має намір до кінця тижня оголосити пакет рішень, який забезпечить розширення покриття банками дефіциту бюджету через купівлю облігацій внутрішньої держпозики, уникаючи емісії. Про це заявив глава НБУ Андрій Пишний, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Національний банк України вважає занадто ризикованим чергове підвищення податку на прибуток банків до 50% і має намір до кінця тижня оголосити пакет рішень, який забезпечить розширення покриття банками дефіциту бюджету через купівлю облігацій внутрішньої держпозики, уникаючи емісії.
Фото: НБУ

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«Ризики від такого кроку (підвищення податку на прибуток до 50%, — ред.) для розв'язання завдання фінансування дефіциту та стабільного зростання кредитування будуть більшими, ніж користь… Баланс досить крихкий і його треба підтримати», — сказав він на заході Європейської бізнес асоціації «Глобальний прогноз. Зміцнення єдності».

За словами глави НБУ, такої ж позиції дотримується і Міністерство фінансів, хоча напередодні перший заступник голови фінансового комітету Ярослав Железняк повідомив за підсумками засідання комітету, що Мінфін підтримав підвищення податку.

Пишний також заявив, що Нацбанк бачить можливості розширити канал покриття дефіциту банками, не використовуючи емісію, за рахунок купівлі ОВДП.

«До кінця тижня будемо оголошувати цілий пакет відповідних рішень», — анонсував глава НБУ.

Читайте також: До податкового законопроєкту повернули 50%-вий податок на прибуток банків

Крім того, він зазначив, що загалом Нацбанк розуміє необхідність збільшення фіскального каналу фінансування бюджету в умовах затягування війни, збереження високої її інтенсивності та скорочення зовнішнього фінансування.

Пишний уточнив, що НБУ підтримав постійне підвищення податку на прибуток фінансових компаній із 18% до 25%, зокрема щоб уникнути податкового арбітражу з банками, для яких цей податок було підвищено з 18% до 25% від початку 2024 року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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nitrolog
nitrolog
17 вересня 2024, 17:17
#
Все правильно, нащо забирати в тих в кого купа бабла, краще забирати в кого бабла немає, в Трускавці так і навчали
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