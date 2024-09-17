Замороження мінімальної зарплати і чверть ВВП на війну: яким буде бюджет-2025

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Новини криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
17 вересня 2024, 18:09

Замороження мінімальної зарплати і чверть ВВП на війну: яким буде бюджет-2025

15 вересня Верховна Рада розпочала розгляд проєкту бюджету на 2025 рік. На «стопі» — соціальні витрати, дефіцит складає 19,4% ВВП. Голова податкового комітету Данило Гетманцев вже назвав його бюджетом песимізму. Він розповів про те, що буде з фінансуванням оборонних статей бюджету, та як влада планує закривати дефіцит. «Мінфін» вибрав головне.

З 15 вересня Верховна Рада розпочала розгляд проєкту бюджету на 2025 рік.

Що зміниться у новому бюджеті

Між цим бюджетом і попередніми є багато спільного:

  1. більша частка видатків — на сектор безпеки і оборони, що перевищує 50% видатків державного бюджету;
  2. бюджет приймається в умовах значної невизначеності, що ускладнює планування;
  3. залишаємось дуже залежними від надходження військової допомоги і зовнішнього фінансування, з яких значна частина є не гарантованою.

Минулого року уряд припускав, що «безпекові ризики» скоротяться у другій половині 2024 року. Ці очікування не справдились. Відповідно, зараз ми отримали розрив у фінансуванні військових видатків щонайменше на 500 млрд грн.

Цього разу маємо стриманішу оцінку перспектив розвитку економіки, прогнозні темпи відновлення якої сповільнюються. До того ж має бути посилена на наступний рік і мобілізація додаткового внутрішнього ресурсу (за рахунок податків та ОВДП).

Раніше ми утримувались від серйозного перегляду податків, або обмежувались пропорціями їх перерозподілу (виняток — додаткове оподаткування надприбутку банків). Цього разу буде збільшення податків, рішення з цього приводу не буде простим.

Такі ж непрості рішення будуть і щодо фінансування невійськових видатків, насамперед соціальної сфери. Тут урядом запропоноване жорстке рішення, що, нагадаю, вже застосовувалось у 2014−2015 рр., щодо заморожування базових соціальних стандартів (прожиткового мінімуму, мінімальної зарплати) на рівні кінця поточного року.

Основні параметри проєкту державного бюджету-2025:

  • Доходи — 2 336,3 млрд грн (в т.ч. загальний фонд — 2 095,2 млрд грн),
  • Видатки — 3 938,2 млрд грн (3 643,6 млрд грн),
  • Дефіцит бюджету — 1 640,6 млрд грн (1 549,5 млрд грн), або 19,4% ВВП.

Порівнюючи з планом на 2024 рік (із очікуваними змінами, відповідно до законопроєкту № 11417), в абсолютних показниках бюджет суттєво збільшується за доходами (на 425,3 млрд грн, або на 22,3%, — остаточно порівняти можна буде після ухвалення ресурсного законопроєкту № 11416-д), помітно менше збільшується за видатками (на 5,4%, або на 202 млрд грн).

У результаті плановий бюджетний дефіцит скорочується в абсолютних показниках на 205,5 млрд грн (-11,1%), щодо ВВП — скорочується з 24,1% ВВП у 2024 році до 19,4% ВВП.

Основні показники урядового макропрогнозу на 2024−2025 рік

Що буде з податками

У бюджеті-2025 представлено дуже амбітний план щодо доходів і податків.

Планові податкові надходження збільшуються на 18,2% (на 15,2% до загального фонду, та на 73,0% — до спеціального), що значно перевищує прогнозну інфляцію і дефлятор ВВП.

Порівнюючи з 2024 роком, у розрізі основних статей доходів заплановано збільшення надходжень до загального фонду від:

  • ПДФО: +45,0%;
  • акцизу з вироблених в Україні товарів: +39,5%;
  • акцизу з ввезених до України товарів: +51,5%;
  • ПДВ внутрішнього (з урахуванням відшкодування): +9,9%;
  • ПДВ зовнішнього: +17,3%;
  • ввізного мита: +14,7%;

Значно повинні зрости обсяги коштів, які має перерахувати до бюджету НБУ (у 1,7 раза), склавши 63,9 млрд грн, і перевищивши 3% від загальних обсягів доходів бюджету за загальним фондом.

Передбачається помітне скорочення надходжень до бюджету податку на прибуток підприємств — на 14,5%, порівнюючи зі скоригованою версією бюджету-2024, і на 4,8% — частини чистого прибутку та дивідендів від підконтрольних державі суб'єктів господарювання.

Які є застереження:

  • Закладені темпи зростання надходжень ПДФО можливі, якщо будуть вжиті серйозні кроки з поліпшення ситуації на ринку праці, а також детінізації зарплат у разі запуску економічного бронювання.
  • Щоб забезпечити закладене зростання надходжень акцизу, маємо суттєво прискоритись у напряму реформи правоохоронних органів (насамперед БЕБ) для детінізації відповідних ринків, із огляду на те, що підвищення акцизу, окрім наповнення бюджету, має ще й негативний побічний ефект — стимулює перехід частини бізнесів у тінь.

Скільки заклали на оборону та соціалку

Воєнний бюджет перевищує чверть ВВП. У 2025 році на нього пропонується виділити 2 223 млрд грн, або 26,3% ВВП (у скоригованому бюджеті цього року — 2 157,9 млрд грн, або 28,8% ВВП).

Як вже відзначалося, головне завдання, яке стоїть під час бюджетного процесу-2025, — не припуститись серйозних помилок стратегічного характеру у плануванні, коли у попередньому та нинішньому році за його основу бралась хибна теза про завершення активних бойових дій до 30 червня.

Цього року маємо закласти повноцінне річне фінансування військових потреб, яке, у разі настання найбажанішого для усіх українців сценарію розвитку подій, можна буде згодом перерозподілити на «мирні» цілі.

Другий важливий пріоритет, після військового, — видатки соціального характеру.

Є урядове рішення не проводити у 2025 році індексацію базових соціальних стандартів (прожиткового мінімуму, мінімальної зарплати). Загалом на соціальний захист буде скеровано 419,2 млрд грн, що майже на 50 млрд грн менше, ніж у 2024 році. З важливого: попри скорочення соціальних видатків, щорічна індексація пенсій все ж передбачена.

Водночас, згідно з прогнозом КМУ, у 2024−2025 роках інфляція очікується у розмірі 18,3% (грудень 2025/грудень 2023), національна валюта послабиться на 18,7% (з 36,6 грн/дол. у середньому у 2023 році до 45,0 грн/дол. у середньому у 2025 році).

Це означає суттєві втрати у реальних доходах соціально вразливих категорій громадян, що отримують трансферти з державного бюджету.

Які інвестиційні можливості бачить влада

Реформа інвестиційних проєктів — головна «фішка» за напрямом підтримки відновлення економіки.

У 2025 році буде посилено увагу до реалізації інвестиційних проєктів у різних сферах. Протягом багатьох років часто лунала критика (здебільшого справедлива) щодо сумнівності обраних пріоритетів в реалізації тих чи інших проєктів, відсутності єдиної системи контролю за виділеними на них коштами, переважання вузьковідомчих інтересів над загальнодержавними тощо.

На необхідність реформування цієї усталеної практики неодноразово звертали увагу й наші міжнародні партнери.

Наступного року запускається нова система «публічних інвестиційних проєктів». Загалом ресурс на їх реалізацію — майже 256 млрд грн. Із них:

  • 115 млрд грн — фінансування під державні гарантії на підставі міжнародних договорів у рамках ліміту надання державних гарантій на 2025 рік,
  • 71,9 млрд грн — надходження коштів від іноземних держав, міжнародних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій в рамках чинних проєктів,
  • 44,2 млрд грн — кошти спеціального фонду державного бюджету (утім, за рахунок них потрібно буде гасити борги попередніх років),
  • 25 млрд грн — кошти загального фонду державного бюджету на фінансове забезпечення підготовки та реалізації публічних інвестиційних проєктів.

Які є застереження

Утім, у нинішніх умовах, ще на етапі розгляду пропозицій щодо виділення бюджетних коштів на публічні інвестиційні проєкти, хотілося б детально побачити конкретику щодо них:

  • які з них можуть бути втілені швидко і почнуть «працювати на ВВП», а не створюватимуть нові борги та зобов’язання (як це мало місце з проєктами колишнього Укравтодору чи Нацагентства з Євро-2012),
  • як вони допоможуть скорочувати безробіття,
  • який синергетичний ефект справлять на національну економіку чи безпеку держави,
  • чи не варто на першому, «експериментальному етапі», почати з менших сум фінансування, перерозподіливши частину коштів із них на важливіші цілі.

Читайте також: Бізнес заклав у бюджет долар по 44 грн на наступний рік

Дефіцит і фінансування

На 2025 рік дефіцит державного бюджету заплановано на рівні 19,4% ВВП, який, як і раніше, майже повністю буде профінансовано за рахунок запозичень.

При цьому 98,9% чистого боргового фінансування (за мінусом погашення) припадає на зовнішні джерела. Зокрема, Мінфін планує позичити ззовні 1 746,5 млрд грн (38,8 млрд дол. за середнім курсом 45 грн/дол.) і погасити зовнішніх боргів на 129,4 млрд грн (2,9 млрд дол.). Основні джерела: ЄС (Ukraine Facility), МВФ, СБ та інші офіційні кредитори.

Які є застереження

Головним ризиком є те, що з цієї суми наразі є відносно гарантованою приблизно половина необхідного фінансування. Відповідно, виділення 50 млрд дол. (принаймні більшої частини) фінансування за рахунок прибутків від заблокованих російських суверенних активів залишається критично важливим для фінансування пріоритетних видатків і збалансування бюджету.

Оцінка потенціалу запозичень на внутрішньому борговому ринку є дуже скромною. Зокрема, через інструмент ОВДП планується залучити 579,2 млрд грн і погасити 562 млрд грн, тобто чисте фінансування за рахунок внутрішніх запозичень складе лише 17,2 млрд грн (роловер за ОВДП складе 103%). По-перше, це помітно менше, ніж скоригований план на цей рік, який передбачає внутрішні запозичення на рівні 742 млрд грн, а чисте фінансування (за мінусом погашення) — 356 млрд грн.

Навіть без коригування, роловер за ОВДП у всіх валютах за 8 місяців 2024 року, за даними НБУ, складав 135%. По-друге, як на мене, такі прогнозні обсяги не дуже підкріплюють аргументи противників запровадження податку на надприбутки банків за 2024 рік за ставкою 50%, що в т. ч. стосувались активнішого залучення банків до купівлі ОВДП на аукціонах. Чи передбачається, що банки «включаться» у купівлю ОВДП тільки на три місяці, що залишаються до кінця поточного року?

Стимулювання поглиблення ринку ОВДП і збільшення ліквідності на ньому, головним гравцем на якому були і залишаються банки, є більш ніж актуальним питанням наступного року. Розраховуємо не на домовленості між регулятором, Мінфіном і банками, а на нормативно-правові рішення, які стимулюватимуть цей процес.

І нарешті останнє у частині фінансування держбюджету — також є питання до Уряду щодо такого джерела, як приватизація державного майна. Уряд пропонує закласти до бюджету надходження від приватизації у розмірі лише 3,2 млрд грн проти очікуваних 4 млрд грн у 2024 році. Складається парадоксальна ситуація — давно анонсоване відновлення «великої приватизації» має принести на 20% менше, ніж нині повинна дати переважно «мала приватизація». Маємо почути, що, власне, планується запропонувати на продаж, і чому очікування є настільки песимістичними.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
+15
Moneta ..
Moneta ..
17 вересня 2024, 19:23
#
Як тільки закінчується війна:

допомога припиниться, мародерити вже не вийде
вас при владі вже не буде

тому цю маячню нема сенсу читати — від вас нічого не залежить.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами