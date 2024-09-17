«Бюджет песимізму»: Гетманцев охарактеризував бюджет на 2025 рік

Проєкт бюджету на 2025 рік як «бюджет песимізму». Документ викликає багато питань навіть з урахуванням свого реалізму і зрозумілості мотивів авторів. Про це написав голова Податкового комітету Данило Гетманцев .

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За його словами, проєкт бюджету викликає чимало питань, попри свій реалізм і зрозумілість мотивів його авторів. Однією з основних проблем, на його думку, є макропрогноз, зокрема прогнози інфляції.

«Прогноз інфляції є одним із найбільших ризиків виконання бюджету. Не тому, що інфляція висока або низька, а тому, що вона різна», — пояснив він.

Національний банк України прогнозує інфляцію на кінець 2025 року на рівні 6,6%, середньорічну — 8,2%.

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Водночас уряд прогнозує інфляцію на кінець року на рівні 9,5%, а середню за рік — 9,7%.

Ця різниця створює потенційний конфлікт між монетарною та фіскальною політикою, який, на думку Гетманцева, необхідно усунути ще до ухвалення бюджету.

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Нагадаємо

14 вересня Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради проєкт закону про державний бюджет на 2025 рік.