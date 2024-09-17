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17 вересня 2024, 12:58

«Бюджет песимізму»: Гетманцев охарактеризував бюджет на 2025 рік

Проєкт бюджету на 2025 рік як «бюджет песимізму». Документ викликає багато питань навіть з урахуванням свого реалізму і зрозумілості мотивів авторів. Про це написав голова Податкового комітету Данило Гетманцев.

Проєкт бюджету на 2025 рік як «бюджет песимізму».

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За його словами, проєкт бюджету викликає чимало питань, попри свій реалізм і зрозумілість мотивів його авторів. Однією з основних проблем, на його думку, є макропрогноз, зокрема прогнози інфляції.

«Прогноз інфляції є одним із найбільших ризиків виконання бюджету. Не тому, що інфляція висока або низька, а тому, що вона різна», — пояснив він.

Національний банк України прогнозує інфляцію на кінець 2025 року на рівні 6,6%, середньорічну — 8,2%.

Читайте: 42,3 грн/$ до грудня максимум: яким буде курс долара до кінця 2024 року та у 2025-му

Водночас уряд прогнозує інфляцію на кінець року на рівні 9,5%, а середню за рік — 9,7%.

Ця різниця створює потенційний конфлікт між монетарною та фіскальною політикою, який, на думку Гетманцева, необхідно усунути ще до ухвалення бюджету.

Читайте: Держбюджет-2025: курс гривні та основні показники

Нагадаємо

14 вересня Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради проєкт закону про державний бюджет на 2025 рік.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
+15
bonv
bonv
17 вересня 2024, 13:05
#
За даними демографів у 2023 році близько 67% українців опинились за межею бідності…
Гірше ж точно не буде ©
+
+15
bonv
bonv
17 вересня 2024, 13:05
#
Душити народ податками і потішати обіцянками — девіз зе-влади. І розкрадати все і всюди.
+
0
SamBB
SamBB
17 вересня 2024, 13:10
#
Для прокурорських навпаки)))
+
0
bonv
bonv
17 вересня 2024, 13:17
#
У 2025 році мінімальна зарплата залишиться без змін. Потужно і по приколу.
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