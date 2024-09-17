Бізнес заклав у бюджет долар по 44 грн на наступний рік

Керівники компаній у бюджетах на 2025 рік закладають вартість валюти в середньому на рівні 44 грн/$. Про це свідчить традиційне опитування, проведене Європейською бізнес-асоціацією (ЄБА).

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Як було торік

Для порівняння, на 2024 рік бізнеси закладали курс 41 грн/$, і станом на 17 вересня він становить 41,3591 грн/$. Тоді як з прогнозом на 2023 рік керівники компаній помилилися: закладали 43 грн/$, а за фактом він більшу частину року був зафіксованим на рівні 36,57 грн/$ і, врешті-решт, не піднявся навіть до 38 грн/$.

Бізнес очікує на зростання доходів

53% опитаних компаній прогнозують позитивну динаміку розвитку свого бізнесу у 2025 році (торік оптимістів було трохи більше — 58%). Ще 33% директорів розраховують у 2025 році втримати бізнес-показники на рівні попереднього року, а 14% прогнозують негативну динаміку (торік таких було 13%).

Більшість керівників очікують зростання доходів у 2024 році: 72% розраховують на приріст у гривні (але у натуральному вираженні на зростання розраховують тільки 46% опитаних).

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