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17 вересня 2024, 15:53

Бізнес заклав у бюджет долар по 44 грн на наступний рік

Керівники компаній у бюджетах на 2025 рік закладають вартість валюти в середньому на рівні 44 грн/$. Про це свідчить традиційне опитування, проведене Європейською бізнес-асоціацією (ЄБА).

Керівники компаній у бюджетах на 2025 рік закладають вартість валюти в середньому на рівні 44 грн/$.

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Як було торік

Для порівняння, на 2024 рік бізнеси закладали курс 41 грн/$, і станом на 17 вересня він становить 41,3591 грн/$. Тоді як з прогнозом на 2023 рік керівники компаній помилилися: закладали 43 грн/$, а за фактом він більшу частину року був зафіксованим на рівні 36,57 грн/$ і, врешті-решт, не піднявся навіть до 38 грн/$.

Бізнес очікує на зростання доходів

53% опитаних компаній прогнозують позитивну динаміку розвитку свого бізнесу у 2025 році (торік оптимістів було трохи більше — 58%). Ще 33% директорів розраховують у 2025 році втримати бізнес-показники на рівні попереднього року, а 14% прогнозують негативну динаміку (торік таких було 13%).

Більшість керівників очікують зростання доходів у 2024 році: 72% розраховують на приріст у гривні (але у натуральному вираженні на зростання розраховують тільки 46% опитаних).

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Qwerty1999
Qwerty1999
17 вересня 2024, 16:09
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«Для порівняння, на 2024 рік бізнеси закладали курс 41 грн/$,
і станом на 17 вересня він становить 41,3591 грн/$.»

Для порівняння
Спочатку 2024 року курс був 38,0020 грн/$,
а у першому півріччі 2024 року курс був меньше, чим 41,0грн/$, тому
середньорічний курс у 2024 році може бути також меньше, ніж 41,0грн/$
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