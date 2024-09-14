До Ради внесли проєкт держбюджету на 2025 рік

Що відомо

14 вересня на сайті парламенту був зареєстрований законопроєкт № 12000 про державний бюджет України на 2025 рік. Ініціатором проєкту є прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Нагадаємо

13 вересня Кабінет міністрів затвердив проєкт державного бюджету на 2025 рік.

Доходи очікуються на рівні 2 трлн грн. Видатки бюджету плануються на рівні 3,6 трлн грн.

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Пріоритети

Пріоритет бюджету на наступний рік — це оборона та безпека України.

«Всі внутрішні ресурси знову будемо направляти на ці цілі», — заявив Шмигаль.

За його словами, видатки на оборону зростуть щонайменше до 2,22 трлн грн. Буде більше грошей на українську зброю, техніку, дрони.

Другий пріоритет — це фінансування захищених статей бюджету. Понад 400 млрд грн виділяються на соціальний захист.

«Пенсії будуть проіндексовані, а субсидії будуть виплачуватися всім, хто цього потребує», — підкреслив Шмигаль.

211 млрд грн буде направлено на охорону здоровʼя та майже 170 млрд грн — на освіту.

Третій пріоритет — підтримка регіонів та бізнесу.

«Продовжимо допомагати місцевим бюджетам коштом дотацій та субвенцій», — зазначив прем'єр.

Передбачені кошти на програми пільгового кредитування та гранти для підприємців. Також буде продовжена програма гуманітарного розмінування та програма «єОселя».