Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради проєкт закону про державний бюджет на 2025 рік. Про це написав представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
До Ради внесли проєкт держбюджету на 2025 рік
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Що відомо
14 вересня на сайті парламенту був зареєстрований законопроєкт № 12000 про державний бюджет України на 2025 рік. Ініціатором проєкту є прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Нагадаємо
13 вересня Кабінет міністрів затвердив проєкт державного бюджету на 2025 рік.
Доходи очікуються на рівні 2 трлн грн. Видатки бюджету плануються на рівні 3,6 трлн грн.
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Пріоритети
Пріоритет бюджету на наступний рік — це оборона та безпека України.
«Всі внутрішні ресурси знову будемо направляти на ці цілі», — заявив Шмигаль.
За його словами, видатки на оборону зростуть щонайменше до 2,22 трлн грн. Буде більше грошей на українську зброю, техніку, дрони.
Другий пріоритет — це фінансування захищених статей бюджету. Понад 400 млрд грн виділяються на соціальний захист.
«Пенсії будуть проіндексовані, а субсидії будуть виплачуватися всім, хто цього потребує», — підкреслив Шмигаль.
211 млрд грн буде направлено на охорону здоровʼя та майже 170 млрд грн — на освіту.
Третій пріоритет — підтримка регіонів та бізнесу.
«Продовжимо допомагати місцевим бюджетам коштом дотацій та субвенцій», — зазначив прем'єр.
Передбачені кошти на програми пільгового кредитування та гранти для підприємців. Також буде продовжена програма гуманітарного розмінування та програма «єОселя».
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