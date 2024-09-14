Ціна на золото поставила черговий рекорд

Вартість грудневого контракту на золото на товарній біржі Чикаго (CME) піднімалася в ході торгів у п'ятницю, 13 вересня, на 0,7%, до рекордного значення в $2600,7 за тройську унцію, випливає з даних торгів. Його вартість б'є рекорди другий день поспіль. Станом на 13:57 (13 вересня) вартість контракту склала трохи більше ніж $2594 за унцію.

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Як змінилися ціни

З початку року зростання цін на золото перевищило 23% на очікуваннях того, що ФРС США незабаром розпочне цикл скорочення ставок. Також зростанню ціни сприяло підвищення попиту на активи-притулки через конфлікти на Близькому Сході та Східній Європі.

Крім того, рішення ЄЦБ знизити базову ставку з 4,25% до 3,65% також надало оптимізму учасникам торгів.

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