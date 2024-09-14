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14 вересня 2024, 16:20

Ціна на золото поставила черговий рекорд

Вартість грудневого контракту на золото на товарній біржі Чикаго (CME) піднімалася в ході торгів у п'ятницю, 13 вересня, на 0,7%, до рекордного значення в $2600,7 за тройську унцію, випливає з даних торгів. Його вартість б'є рекорди другий день поспіль. Станом на 13:57 (13 вересня) вартість контракту склала трохи більше ніж $2594 за унцію.

Вартість грудневого контракту на золото на товарній біржі Чикаго (CME) піднімалася в ході торгів у п'ятницю, 13 вересня, на 0,7%, до рекордного значення в $2600,7 за тройську унцію, випливає з даних торгів.
Фото: depositphotos

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Як змінилися ціни

З початку року зростання цін на золото перевищило 23% на очікуваннях того, що ФРС США незабаром розпочне цикл скорочення ставок. Також зростанню ціни сприяло підвищення попиту на активи-притулки через конфлікти на Близькому Сході та Східній Європі.

Крім того, рішення ЄЦБ знизити базову ставку з 4,25% до 3,65% також надало оптимізму учасникам торгів.

Читайте також: Темп зростання цін на срібло може випередити золото. Але лише наступного року

Аналітики інвестбанку Goldman Sachs прогнозують, що ціна золота досягне $2700 на початок 2025 року. Крім рішення ФРС, метал також отримає додатковий імпульс до зростання за рахунок закупівель золота центральними банками ринків, що розвиваються.

Експерти очікують, що сплеск покупок збережеться на тлі побоювань щодо нових фінансових санкцій США і тягаря американського суверенного боргу, що зростає.

«У цьому м'якшому циклічному середовищі золото виділяється як товар, щодо якого у нас найвища впевненість у короткостроковому зростанні», — пишуть стратеги Goldman Sachs Саманта Дарт і Ліна Томас.

ФРС утримує відсоткові ставки на високому рівні вже понад рік. Нині вони перебувають на позначці 5,25−5,5% — максимум із початку 2001-го.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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