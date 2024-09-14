Лондонська фінтех-компанія Revolut подала заявку до Центрального банку Об'єднаних Арабських Еміратів на отримання фінансової ліцензії Electronic Money Institution (EMI), повідомив Bloomberg із посиланням на людей, знайомих із питанням. Ця ліцензія дозволить банку надавати послуги грошових переказів у країні.
Revolut планує експансію в ОАЕ та Саудівську Аравію
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Що відомо
За словами співрозмовників агентства, мета Revolut полягає в тому, щоб зрештою подати заявку на отримання повноцінної банківської ліцензії, подібної до тієї, яку компанія нещодавно отримала від регулюючих органів Великобританії після трьох років очікування.
Крім того, як повідомили джерела, крім планів щодо розширення діяльності в ОАЕ, Revolut також розглядає можливості розширення у сусідній Саудівській Аравії.
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За даними Bloomberg, про те, що Revolut планує експансію до країни Перської затоки, також свідчать розміщені банком вакансії. Так зараз він шукає голову фінансового відділу для офісу в ОАЕ. На цю посаду Revolut сподівається найняти людину з досвідом роботи у фінансовій сфері щонайменше 10 років та знанням місцевого податкового законодавства.
Компанія, у тому числі шукає керівника юридичного відділу в регіоні, а також має відкриті вакансії в Дубаї в таких областях, як комплаєнс, інженерія, криптовалюти та продуктові розробки, зазначив Bloomberg.
Нагадаємо
В останні місяці Revolut розпочав роботу в таких країнах, як Мексика, Бразилія та Нова Зеландія, і його вихід в ОАЕ — ще одне підтвердження того, що банк ставить на географічне розширення спробу збільшити кількість клієнтів, зазначає агентство.
Вперше Revolut відкрив офіс в Об'єднаних Арабських Еміратах у 2022 році, і зараз в офісах компанії, розташованих у Міжнародному фінансовому центрі Дубая, працює 140 осіб.
За даними ЗМІ, його першими співробітниками стали працівники офісів Revolut в Україні, переведені до Дубаї після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.
Що дає EMI-ліцензія
EMI-ліцензія (Electronic Money Institution) дозволяє компаніям випускати електронні гроші та пропонувати платіжні послуги, такі як переказ коштів та зберігання коштів на електронних гаманцях.
Власники ліцензії EMI можуть працювати як платіжні системи, але не мають права надавати традиційні банківські послуги, наприклад кредитування. Це є ключова ліцензія для фінтех-компаній, що працюють у сфері електронних платежів.
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