Revolut планує експансію в ОАЕ та Саудівську Аравію

Лондонська фінтех-компанія Revolut подала заявку до Центрального банку Об'єднаних Арабських Еміратів на отримання фінансової ліцензії Electronic Money Institution (EMI), повідомив Bloomberg із посиланням на людей, знайомих із питанням. Ця ліцензія дозволить банку надавати послуги грошових переказів у країні.

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Що відомо

За словами співрозмовників агентства, мета Revolut полягає в тому, щоб зрештою подати заявку на отримання повноцінної банківської ліцензії, подібної до тієї, яку компанія нещодавно отримала від регулюючих органів Великобританії після трьох років очікування.

Крім того, як повідомили джерела, крім планів щодо розширення діяльності в ОАЕ, Revolut також розглядає можливості розширення у сусідній Саудівській Аравії.

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