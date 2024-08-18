Revolut став другим за вартістю банком у Великій Британії

Компанія Revolut була оцінена в $45 млрд у результаті вторинного продажу акцій, що дозволило фінтеху закріпити за собою статус найдорожчого стартапу Європи та стати другим за вартістю банком у Великій Британії після HSBC, пише видання Financial Times (FT).

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Що відомо

Продаж акцій, який дозволив співробітникам продати частину своїх акцій, здійснювався під керівництвом Coatue та D1 Capital Partners, а також чинного інвестора Tiger Global.

За даними FT, право продати свої папери отримали співробітники, які пропрацювали в Revolut не менше ніж рік і не перебувають у відпустці для догляду за дитиною. Їм дозволили продати 20% своїх реалізованих опціонів на акції за ціною $865,42 за папір. На відміну від попередніх продажів, колишні співробітники цього разу в угоді не брали участі.

Оцінка $45 млрд робить Revolut другим за вартістю банком у Великобританії після HSBC, слідом за ним йдуть Barclays, Lloyds Banking Group і NatWest, підрахував FT.

Також Revolut вдалося посісти перше місце серед європейських технологічних стартапів, випередивши своїх найближчих конкурентів Checkout.com і Klarna. У 2021 році Revolut зміг досягти лише $33 млрд під час продажу акцій під керівництвом SoftBank і Tiger Global, нагадує видання.

Нагадаємо

Наприкінці липня 2024 року Revolut отримав банківську ліцензію Великобританії, на яку чекав три роки. Для компанії це була важлива подія, оскільки ліцензія Сполученого Королівства розглядається як вотум довіри, який підвищить шанси Revolut на отримання банківського регулювання на інших ринках, наприклад, у США, зазначає FT. До цього фінтех отримав ліцензії від влади Литви та Мексики.

Нині у Revolut більше 45 млн клієнтів по всьому світу, включаючи близько 9 млн у Великій Британії, де компанія була заснована в 2015 році.

У липні 2024 року компанія заявила, що в 2023 році отримала доподатковий прибуток у розмірі 438 млн фунтів стерлінгів у порівнянні зі збитком у 25 млн фунтів стерлінгів у попередньому році, а її виручка збільшилася майже вдвічі — до 1,8 млрд фунтів стерлінгів.