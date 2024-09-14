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14 вересня 2024, 10:59

Чехія заробила на українських біженцях 4,4 мільярда крон за пів року

Доходи Чехії від податків та страхових внесків, що сплачуються українськими біженцями, значно перевищують державні витрати на їхню підтримку. У першій половині цього року витрати становили 7,3 мільярда крон, тоді як доходи досягли 11,7 мільярда крон. Таким чином, державний бюджет поповнився на 4,4 мільярда крон. Про це повідомило Міністерство праці та соціальних справ Чехії, пише uamedia.eu.

Доходи Чехії від податків та страхових внесків, що сплачуються українськими біженцями, значно перевищують державні витрати на їхню підтримку.
Фото: depositphotos

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Наповнення бюджету

«Українські біженці вже давно вносять до нашого бюджету більше коштів, ніж ми витрачаємо на допомогу їхнім співвітчизникам. Вони є для нас не тягарем, а вигідним вкладенням», — заявили в міністерстві.

У першому кварталі витрати становили 3,8 мільярда крон, а доходи — 5,8 мільярда. У другому кварталі витрати скоротилися до 3,5 мільярда крон, а доходи зросли до 5,9 мільярда крон.

Таким чином, підтримка українських біженців за рік принесе Чехії 4,4 мільярда крон.

Читайте: Біженці з України починають приносити прибуток Чехії

Середній розмір допомоги біженцям

За даними міністерства, середній розмір допомоги для біженця, який подав на нього заявку, становить 7336 крон. Ця сума включає як так звану гуманітарну допомогу, так і допомогу з оплатою житла. Щоб сума досягла десятків тисяч, має йтися, наприклад, про матір з кількома дітьми.

«Приміром, мати з двома дітьми віком від десяти років, яка заробляє 17 тисяч крон на місяць, з урахуванням витрат на житло у розмірі 16 тисяч, отримала б допомогу у розмірі 9 110 крон», — пояснив представник міністерства Якуб Аугуст.

Міністерство також уточнило, що остаточний розмір гуманітарної допомоги залежить від місяця, за який вона запитується. Протягом перших 150 днів перебування дорослий біженець має право на 4860 крон, а дитина — на 3490 крон. Потім сума знижується до 3 130 крон, якщо не йдеться про вразливу категорію громадян.

Діти від 6 до 10 років отримують 4188 крон, а люди з інвалідністю — 7290 крон або 5235 крон для дитини. До розрахунку допомоги також включаються витрати на житло.

Читайте: У Чехії збільшують виплати українським біженцям. Зміни набудуть чинності з 1 серпня

З вересня було припинено можливість безкоштовного екстреного проживання в гуртожитках, тому з серпня змінилися витрати на житло. Для вразливих категорій громадян вони становлять 6 000 крон на місяць, решта — 4 000 крон на місяць. Це було зроблено з метою скорочення видатків.

Українські біженці не мають права на іншу допомогу у Чехії, окрім згаданої гуманітарної допомоги та допомоги з житлом.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5

+
+52
Kharakternyk
Kharakternyk
14 вересня 2024, 11:09
#
Війна вигідна всім, крім тих, кого скоро не залишиться…
+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
14 вересня 2024, 11:15
#
Невже українські жінки з дітьми,
що зараз проживають у Чехії скоро
підуть у небуття або щезнуть назавжди…
+
+29
Kharakternyk
Kharakternyk
14 вересня 2024, 11:31
#
Скоріш за все вони просто стануть чеськими жінками та дітьми.
+
0
Oleksii Ch
Oleksii Ch
14 вересня 2024, 11:27
#
Ага, повернуть вони вам платників податків, чекайте =)
+
0
Yaroslav TheRock
Yaroslav TheRock
14 вересня 2024, 11:51
#
І так буде скоро в кожній країні
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