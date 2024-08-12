Біженці з України починають приносити прибуток Чехії

Біженці з України починають приносити прибуток чеській державі. За перші три місяці цього року вони внесли до державної скарбниці майже на 3 мільярди чеських крон більше, ніж становила сума виплаченої допомоги. Про це пише uamedia.eu.

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Підтримка бюджету біженцями

За даними Міністерства фінансів, на цю суму можна побудувати десять кілометрів автострад або підвищити пенсію всім пенсіонерам на 1200 крон на рік.

Очікується, що надходження від українських біженців до бюджету продовжуватимуть зростати, а витрати на них знижуватимуться.

2022 року витрати на українських біженців становили 25 мільярдів крон, а внесків до бюджету було перераховано на суму 12,6 мільярда крон. Минулого року баланс уже був більш-менш збалансований: міністерство визначило витрати 21,6 мільярда, а доходи — 21 мільярд. А цього року державний бюджет уже стає багатшим завдяки біженцям.

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«Цього року поки що є дані за перший квартал. Доходи склали 6,4 мільярда крон, а витрати — 3,5 мільярда крон, — каже Магдалена Клімешова, аналітик Міністерства праці та соціальних справ. — Таким чином держава отримала 2,9 мільярда крон».

«Найбільшим доходом, безперечно, є внески на соціальне та медичне страхування, за ними слідує податок на додану вартість або акцизний збір. Тенденція до зростання доходів за останній квартал є очевидною», — каже Клімешова.

Нагадаємо

У Чехії налічується близько 350 000 осіб з України, які отримали тимчасовий захист, 118 000 із цих біженців працюють. У переважній більшості випадків, дев'ять із десяти, це трудові відносини, за яких державі сплачуються страхові внески.

Значна частина біженців має більше однієї роботи (таких до 30%), випливає з опитування PAQ Research, проведеного наприкінці минулого року.

У той час, як доходи від українських біженців зростають, витрати на них скорочуються. Дедалі більше людей переїжджають із тимчасового житла, що фінансується державою, до квартир, які вони оплачують самі. Водночас згідно з опитуванням громадської думки, значна кількість чеських громадян суттєво переоцінюють фінансову допомогу, яку, на їхню думку, держава надає українцям.

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Наприклад, гуманітарна допомога коштує чеській державі приблизно пів мільярда на місяць. Проте близько 15−20% людей вважають, що держава витрачає на цю допомогу у 30 разів більше.