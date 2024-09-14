Міністерству фінансів дозволили проводити аукціони з обміну ОВДП

Кабмін передбачив можливість обміну облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Що відомо

Передбачено право Мінфіну здійснювати правочини з державним боргом, проводити аукціони з розміщення державних облігацій з одночасним обміном на державні облігації іншого випуску, які перебувають в обігу, здійснювати їх погашення та анулювання, а також оплачувати різницю вартостей цих облігацій грошовими коштами на рахунок емітента.

Крім того, Мінфін отримав повноваження для визначення випусків ОВДП, які будуть зараховуватись на рахунок емітента, та визначати їх вартість (ціну) за результатами правочину.

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