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14 вересня 2024, 9:10

Міністерству фінансів дозволили проводити аукціони з обміну ОВДП

Кабмін передбачив можливість обміну облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Кабмін передбачив можливість обміну облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).
Фото: depositphotos

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Що відомо

Передбачено право Мінфіну здійснювати правочини з державним боргом, проводити аукціони з розміщення державних облігацій з одночасним обміном на державні облігації іншого випуску, які перебувають в обігу, здійснювати їх погашення та анулювання, а також оплачувати різницю вартостей цих облігацій грошовими коштами на рахунок емітента.

Крім того, Мінфін отримав повноваження для визначення випусків ОВДП, які будуть зараховуватись на рахунок емітента, та визначати їх вартість (ціну) за результатами правочину.

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Така вартість визначатиметься відповідно до Порядку оцінки за справедливою вартістю ОВДП резидентів, що перебувають у власності Національного банку України або приймаються ним як забезпечення виконання зобов'язань, схваленого постановою правління НБУ № 732 від 26 жовтня 2015 року.

Що це дасть

У пресслужбі Міністерства фінансів пояснили, що ці зміни покликані підвищити ефективність управління державним внутрішнім боргом.

«Постанова ухвалена з метою імплементації Середньострокової стратегії управління державним боргом на 2024−2026 роки та дозволяє Мінфіну здійснювати switch-операції — активні операції з управління державним боргом шляхом проведення аукціонів з розміщення державних облігацій із одночасним обміном на облігації іншого випуску, що перебувають в обігу», — зазначили в міністерстві.

У міністерстві зауважили, що таке покращення підходів в проведенні аукціонів давно обговорювалося з учасниками ринку і дасть можливість власникам ОВДП обмінювати менш ліквідні облігації та облігації з коротким терміном до погашення на нові облігації, що розміщуються на регулярних аукціонах.

Імплементація зазначених змін дасть можливість Міністерству фінансів гнучкіше підходити до управління ліквідністю шляхом проактивного обміну облігацій з коротким терміном до погашення на нові облігації, зменшуючи таким чином одномоментні платежі з Єдиного казначейського рахунку при погашенні облігацій.

У Мінфіні нагадали, що switch-операції є стандартною практикою операцій на локальному борговому ринку в європейських країнах і дає можливість підвищити ліквідність ринку та якість управління ліквідністю уряду.

Операції будуть проводитися на регулярній основі на базі Bloomberg Auction System, яка використовується для проведення регулярних аукціонів з розміщення ОВДП.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
+30
Kikudzuki
Kikudzuki
14 вересня 2024, 10:07
#
Кручу, верчу — запутать хочу… Что только не придумает Кабмин и Минфин, чтоб продать народу как можно больше облигаций…🙂
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0
TAN72
TAN72
14 вересня 2024, 11:15
#
Лёд тронулся
+
0
D3N
D3N
14 вересня 2024, 11:54
#
Обменивать на что? На туалетную бумагу? Ценность одинаковая, только от туалетной бумаги пользы больше!
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