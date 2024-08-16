ОВДП приносять більший дохід, ніж депозити: чому люди продовжують нести гроші до банків

Порівнюючи з лютим 2022 року, інвестиції українців в ОВДП зросли в два з половиною раза і вже перевищують 65,5 млрд грн. Водночас на банківських рахунках фізособи тримають понад 1,12 трлн грн, тобто в 17 разів більше коштів, ніж у державних цінних паперах. Із цієї суми на строкових депозитах українці розмістили майже 460 млрд грн. Чому депозити залишаються популярнішими за ОВДП, і в чому їхня перевага, розбирався «Мінфін».

З дохідністю не посперечаєшся

Ключовий чинник для багатьох інвесторів — це дохідність, яку приносить той чи інший актив. І тут ОВДП суттєво випереджають банківські вклади.

Під час написання статті на вторинному ринку можна було купити гривневі облігації з погашенням приблизно через рік, які приносять близько 15% річних. Водночас середні відсотки за річними банківськими вкладами становили 12,1%. Найщедріші банки були готові платити близько 15% річних, але варто враховувати, що прибутки за депозитами оподатковуються (18% ПДФО і 1,5% військового збору), і завдяки цьому дохідність гривневих облігацій випереджає вклади будь-якого банку.

Доларові ОВДП можна придбати з дохідністю близько 4,4%, а максимальні ставки за річними валютними вкладами становлять 3,2% — тому тут різниця ще відчутніша.

Тривалий час перевагою депозитів була відсутність комісій, в той час як за придбання ОВДП потрібно було платити посереднику. Однак останніми роками чимало компаній пропонують придбати цінні папери без жодної додаткової плати. Зокрема, це можна зробити онлайн у застосунку «Дія», в банківських додатках Сенсу і monobank, а також через сервіси низки фінансових компаній.

Поріг входу в ОВДП зараз теж невисокий. Зазвичай, купувати можна від одного паперу, тобто достатньо мати 1 тис. гривень, або доларів, якщо цікавлять валютні інвестиції.

Чому ж тоді українці переважно тримають кошти у банківських вкладах? Для цього є декілька причин.

Звичний та зрозумілий інструмент

ОВДП стали справді масовим інструментом лише декілька років тому, а депозити знайомі українцям стільки ж, скільки існують банки. Тому одна з причин популярності вкладів — це звичка та острах відкривати нове. Ті, хто ніколи не купував цінні папери, бояться заплутатися в їхніх особливостях.

«Депозити будуть цікавіші клієнтам, які шукають простий та зрозумілий спосіб заощаджень», — переконаний керівник із питань заощаджень та транзакційних послуг Райффайзен Банку Сергій Анніков.

Новачкам може бути дійсно складно розібратися в деяких особливостях облігацій. Наприклад, на вторинному ринку вони продаються на «круглий» короткий термін (наприклад, рік чи півроку) до моменту погашення. При цьому дохідність брокери вказують річну. Тому відразу може бути складно зрозуміти, скільки насправді заробить інвестор.

З банківськими вкладами таких проблем немає. Якщо відкривати депозит на рік, то й гроші будуть повернуті саме через рік. А скажімо, 12% річних означатимуть, що за рік буде нараховано саме 12%.

Крім цього, депозит можна відкрити в будь-якому банку, що працює у масовому сегменті. Таким чином, якщо людина вже має зарплатну картку в певній установі, для відкриття вкладу їй не потрібно звертатись до іншої. А ось зручний сервіс придбання ОВДП пропонують далеко не всі, і відповідний банк чи брокера ще треба пошукати, а потім відкрити у нього рахунок.

Для багатьох важливі і ширші можливості відкриття депозиту. «Доступність оформлення та керування в мобільному застосунку, оформлення вкладів у розгалуженій мережі відділень, візит до яких можна спланувати в зручний час та отримати детальну консультацію від менеджера щодо продукту, — все це робить депозити привабливішими для користувачів», — пояснили «Мінфіну» у Сенс Банку.

Якщо ж говорити про ОВДП, то все ще далеко не всі працівники банків можуть надати консультацію щодо цього продукту. Часто для цього треба телефонувати на спеціальний номер телефону.

«Процес розміщення депозиту дещо простіший, ніж придбання ОВДП, особливо якщо у фізичної особи ще немає рахунку в цінних паперах» — переконані також фахівці Ощадбанку.

Гроші під рукою

Ще одна перевага депозитів — легший доступ до грошей. Хоча ОВДП теоретично можна продати на вторинному ринку, на практиці це досить складно. Такого сервісу немає в «Дії», так само його не надають низка банків, що активно працююють на ринку облігацій. Тому після придбання облігацій краще забути про гроші до моменту їх погашення.

Натомість банки пропонують відкривати депозити до запитання. Ставки за такими вкладами невисокі, зазвичай близько 4−6% або менше, але гроші за потреби можна забрати у будь-який час.

Дещо вищі ставки можна отримати за короткостроковими вкладами на 3 місяці — в середньому 12% річних. ОВДП, до погашення яких залишається декілька місяців, часто теж можна знайти на вторинному ринку, але немає гарантій, що вони будуть у продажу, коли ви вирішите їх придбати.

«Пропозиція за короткостроковими ОВДП на ринку дуже обмежена, тому депозити будуть цікаві тим клієнтам, які планують розміщення коштів лише на невеликий період», — пояснили «Мінфіну» в Альт Банку. Натомість пропозиції короткострокових депозитів є завжди.

Щомісячна виплата відсотків

Більшість банків пропонують різноманітні депозитні програми і кожен клієнт може «підлашувати» вклад для своїх потреб.

«Значна перевага банківських вкладів полягає в широкому виборі опцій, якими дуже просто керувати. Вкладник може самостійно обрати усі необхідні параметри вкладу, включаючи валюту та термін, відсоткову ставку, опції виплати відсотків і автопролонгації тощо, та швидко оформити його», — зазначає директорка з маркетингу Unex Bank Аліна Компанець.

Серед налаштувань, які може обирати клієнт, — капіталізація відсотків або ж їх щомісячна виплата. Другий варіант дозволяє отримувати стабільний грошовий потік. Натомість за ОВДП відсотки виплачуються лише двічі на рік.

Звісно, щомісячна виплата відсотків знижує загальну дохідність депозиту, але для багатьох клієнтів регулярний дохід може бути важливішим.

Що обрати

За словами начальника відділу роботи з фізичними особами Головного управління бізнесу Олега Зайця, депозити краще підійдуть для тих, хто лише на початку шляху інвестування. Ще не має ані достатньо знань про різні інструменти, ані значних сум, щоб займатися диверсифікацією та ризикувати, відкриваючи їх для себе.

«До того ж, попри нижчу дохідність, ставки банківських вкладів все ж перевищують інфляцію, яка, за прогнозами урядовців, становитиме за підсумками року близько 8,5%», — зазначає директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Дмитро Замотаєв.

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Тому депозити можна використовувати паралельно з ОВДП для досягнення інших цілей, таких як отримання регулярного доходу чи можливість за потреби забрати гроші. Якщо ж у людини ще не вистачає знань про цінні папери, банківські вклади можуть на якийсь час стати й альтернативою їм.

«Депозити — це універсальний масовий продукт для клієнтів будь-яких сегментів, до якого населення вже звикло, знає про нього і добре його розуміє», — наголошує директор департаменту роздрібних клієнтів Кредобанку Олександр Супрунович.

Щоправда, аби не втрачати потенційні заробітки, в нових інструментах із часом все ж краще розібратися.