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13 вересня 2024, 14:35

Фінляндія виділяє Україні новий пакет військової допомоги на 118 мільйонів євро

Президент Фінляндії Александр Стубб ухвалив рішення про постачання додаткового оборонного обладнання Україні за пропозицією уряду. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони Фінляндії.

Президент Фінляндії Александр Стубб ухвалив рішення про постачання додаткового оборонного обладнання Україні за пропозицією уряду.
Фото: pixabay.com

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Вартість нового пакета військової допомоги оцінюється приблизно в 118 млн євро. При цьому загальна сума військової допомоги, наданої Фінляндією від початку великої війни, досягла 2,3 млрд євро.

«Військова ситуація в Україні продовжує залишатися серйозною. Фінляндія, як і обіцяла, продовжить надавати матеріальну допомогу. Наше повідомлення нашим країнам-партнерам полягає в тому, що ми не повинні здаватися», — заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен.

Подробиці про зміст, терміни і способи доставки допомоги не розкриваються із міркувань безпеки.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Велика Британія оголосила про виділення Україні щонайменше 600 млн фунтів стерлінгів (понад $780 млн) на підтримку у війні з рф.

Крім того, США виділяють Україні понад $700 млн. $325 млн будуть спрямовані на ремонт електромереж, $290 млн — на гуманітарну допомогу населенню, що потерпає від збройної агресії рф, понад $100 млн — на розмінування.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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bonv
bonv
13 вересня 2024, 15:28
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