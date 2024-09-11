Букмекери підвищили шанси Харріс на перемогу у президентських виборах після перших дебатів із Трампом

Після перших теледебатів між кандидатом у президенти США від Демократичної партії Камали Харріс та республіканцем Дональдом Трампом у чиновниці, за оцінками низки провідних букмекерських контор, зросли шанси на перемогу. Про це повідомляє Newsweek.

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Коефіцієнти на перемогу Харріс знизили два десятки букмекерів. За даними Bet 365, Sky Bet та Paddy Power, перед дебатами у вівторок шанси Харріс на перемогу в листопаді становили 1/1 (50%).

Станом на 3 години ночі за східним часом у середу її коефіцієнти покращали до 4/5 (55,6%) з Bet 365; 10/11 (52,4%) із Sky Bet; та 5/6 (54,5%) з Paddy Power.

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Після дебатів популярна американська співачка Тейлор Свіфт написала у своєму Instagram (283 млн підписників), що на президентських виборах 5 листопада вона підтримуватиме Харріс.