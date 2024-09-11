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11 вересня 2024, 15:17

Букмекери підвищили шанси Харріс на перемогу у президентських виборах після перших дебатів із Трампом

Після перших теледебатів між кандидатом у президенти США від Демократичної партії Камали Харріс та республіканцем Дональдом Трампом у чиновниці, за оцінками низки провідних букмекерських контор, зросли шанси на перемогу. Про це повідомляє Newsweek.

Після перших теледебатів між кандидатом у президенти США від Демократичної партії Камали Харріс та республіканцем Дональдом Трампом у чиновниці, за оцінками низки провідних букмекерських контор, зросли шанси на перемогу.

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Коефіцієнти на перемогу Харріс знизили два десятки букмекерів. За даними Bet 365, Sky Bet та Paddy Power, перед дебатами у вівторок шанси Харріс на перемогу в листопаді становили 1/1 (50%).

Станом на 3 години ночі за східним часом у середу її коефіцієнти покращали до 4/5 (55,6%) з Bet 365; 10/11 (52,4%) із Sky Bet; та 5/6 (54,5%) з Paddy Power.

Читайте також: Трамп проти Харріс: 3 можливі сценарії для курсу долара та акцій за підсумками виборів у США

Після дебатів популярна американська співачка Тейлор Свіфт написала у своєму Instagram (283 млн підписників), що на президентських виборах 5 листопада вона підтримуватиме Харріс.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

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0
bonv
bonv
11 вересня 2024, 15:43
#
Вже гра є на крипті: хто переможе:)))
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Кино Индустрия
Кино Индустрия
11 вересня 2024, 16:36
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Если Тейлор Свифт поддержала Харрис, то это уже понятн, что она выиграет, можно выдыхать. Эта пивичка сейчас пупулярней Майкла Джексона.
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0
Олександр Грицкевич
Олександр Грицкевич
11 вересня 2024, 17:12
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Там їх аудиторія певно 1 в 1 і без того перетиналась.
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Bookseller
Bookseller
11 вересня 2024, 17:15
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Так что, наконец в США наступит долгожданный матриархат 👸, и дядя Сэм, станет тетей Сарой? 💃💃. Ржу не могу 🤣.
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