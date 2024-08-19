Трамп проти Харріс: 3 можливі сценарії для курсу долара, акцій трежеріс за підсумками виборів

Минулий тиждень став для американських акцій найкращим цього року: індекс S&P 500 підскочив майже на 4%, Nasdaq Composite — на 5,2%, а консервативний Dow Jones Industrial Average — майже на 3%. Гарна звітність повернула на американські ринки оптимізм. Проте головне питання — куди рушать ціни найближчим часом — залишається на порядку денному.

Свіжа порція звітності щодо стану американської економіки зіграла минулого тижня на користь биків. Обсяг промвиробництва у США знизився на 0,6% у липні, порівнюючи з попереднім місяцем, повідомила Федеральна резервна система. Завантаження виробничих потужностей на заводах впало з 77,5% до 77,2%.

При цьому споживчі ціни зросли на 2,9%, повідомило міністерство праці США. Це мінімальне зростання з березня 2021 року. Поєднання цих показників зміцнює сподівання ринку на швидке зниження ставки ФРС. Стратег Wells Fargo Кріс Хаверленд вважає, що американські акції «злетять після пом'якшення ФРС, як у 1995 році».

Проте на ринки зараз все більше впливатиме не лише політика ФРС, а й американські вибори. Інвестори уважно стежитимуть за виступом віцепрезидента США Камали Харріс на Національному з'їзді Демократичної партії, який відкривається сьогодні, 19 серпня. Її меседжі можуть стати сигналом для інвесторів до коригування портфелів.

Водночас банк ING вже видав свою версію можливого розвитку подій та їхнього впливу на внутрішню та зовнішню політику, торгівлю та макроекономічну ситуацію, повідомляє Investing.com. Ось які варіанти бачить банк:

Беззаперечна перемога Трампа. У цьому сценарії Дональд Трамп перемагає на виборах, а партія республіканців, яку він представляє, отримує контроль над обома палатами Конгресу — Палатою представників та Сенатом. У цьому випадку інвесторам варто очікувати на зниження податків та стимулювання економічного зростання через ініціативи щодо повернення виробництв до США, вважає ING. Зовнішньополітичний порядок денний відійде на другий план, включаючи підтримку України та рішення щодо експортних та імпортних мит.

Курс долара, найімовірніше, зміцниться завдяки м'якшій податковій політиці у поєднанні із посиленням грошово-кредитної. Можна очікувати на збільшення дохідності держоблігацій США: у випадку з 10-річними паперами вона може перевищити 5%. Ціни на нафту можуть спочатку зрости через податкові послаблення, але в довгостроковій перспективі знизяться, оскільки США зосередяться на енергетичній незалежності, прогнозують аналітики.

Обмежена влада Трампа. У цьому сценарії Дональд Трамп теж повертає собі посаду президента, але Конгрес розділений: республіканці контролюють Палату представників, а демократи — Сенат. Трампу буде складніше втілювати свою політику через протистояння законодавців, особливо щодо зниження податків і контролю міграції. У зовнішній політиці може трапитися угода з росією щодо України та зниження напруженості на Близькому Сході, вважає ING.

За такого розкладу курс долара може спочатку зміцнитися, але далі він залежатиме від успішності зовнішньої політики Трампа. Якщо зростання економіки США сповільниться, уряд може перейти до послаблення валюти.

Інфляційний тиск через мита може призвести до зростання дохідності держоблігацій, хоча додатковий дохід від податків може частково пом'якшити цей ефект. Вартість нафти може знизитися завдяки пом'якшенню напруженості на Близькому Сході та між росією й Україною.

Перемагає Харріс. Камалі Харріс та демократам контроль над обома палатами Конгресу не світить, вважає ING: він передбачив лише один сценарій, за якого Конгрес у разі її перемоги залишається розділеним. Харріс запроваджуватиме нові податки для корпорацій та багатих людей, усуваючи спадщину першого терміну Трампа. Адміністрація Харріс, ймовірно, продовжить підтримувати Україну та глобальних союзників, а підхід до зовнішньої торгівлі буде стриманішим.

У цьому випадку курс долара може ослабнути через поєднання жорсткішої податкової політики та м'яких грошово-кредитних заходів. Підвищення дохідності облігацій буде менш вираженим, оскільки підвищення податків буде врівноважене слабшим економічним прогнозом. Ціни на нафту можуть спочатку знизитися через менші перспективи зростання, але продовження напруженості на Близькому Сході та невирішена криза в Україні можуть призвести до підвищення вартості сировини до кінця 2025 року.

Поки що ж у фокус інтересів знову потрапили фармацевти. Котирування біофармацевтичної компанії Bavarian Nordic за останні три дні минулого тижня на торгах у Данії зросли на 45%. Інвестори почали скуповувати акції після того, як ВООЗ оголосила надзвичайну ситуацію через спалах віспи мавп в Африці. Bavarian Nordic виробляє єдину схвалену у США та Європі вакцину від цієї хвороби.

Порівнюючи з початком року, акції Bavarian Nordic зараз коштують дорожче приблизно на 60%, за останні 12 місяців вони подорожчали на 95%. Акції компанії відстежують лише два аналітики та обидва рекомендують купувати їх (рейтинг Buy), показує WSJ.

Також різко подорожчали акції компанії Emergent BioSolutions, яка у 2017 році купила бізнес із виробництва вакцини від натуральної віспи ACAM2000 у компанії Sanofi. Ця вакцина може отримати схвалення на застосування проти віспи мавп, пише американський Forbes.

Папери Emergent BioSolutions 16 серпня на момент підвищувалися на 34% — до $11,61.

Про те, які акції показали найбільше зростання та падіння на американському ринку, розповімо далі.

Злети та падіння тижня на американському ринку

Акції мережі кав'ярень Starbucks (SBUX) злетіли на торгах у США на новинах про кадрові перестановки в компанії. Інвестори позитивно сприйняли несподіване звільнення голови Starbucks Лакшмана Нарасімхана та призначення замість нього Браяна Ніккола, який стане гендиректором та головою ради директорів із 9 вересня.

Протягом дня папери SBUX у моменті підвищувалися до $95,29, що стало рекордним для них, а капіталізація компанії збільшилася на понад $20 млрд, зазначив Bloomberg. Акції Starbucks відіграли всі втрати, яких зазнали після «катастрофічної» квітневої звітності, додав CNBC.

Акції Chipotle, із якої йде Ніккол, навпаки, різко подешевшали. Інвестори вважають це надто серйозною втратою.

Браян Ніккол очолив Chipotle у 2018 році після роботи в іншій мережі фастфуду — Taco Bell, і серйозно перетворив Chipotle: за час його керівництва виторг компанії майже подвоївся, прибуток збільшився майже всемеро, а вартість акцій зросла майже на 800%. При цьому Chipotle збільшувала заробітну плату та розширювала пільги, йдеться у повідомленні Starbucks.

Призначення Ніккола — це «значна перемога» для Starbucks: він заробив повагу та впевненість інвестиційної спільноти, і отримає таку необхідну свободу дій для інвестицій та час для розвороту Starbucks, процитував Reuters аналітика BTIG Пітера Салеха.

Однак це кадрове придбання влетить Starbucks у копійчину.

«Ніккол отримає 10 мільйонів доларів грошима та 75 мільйонів доларів у вигляді акціонерного капіталу. Якщо певних цілей буде досягнуто, Ніккол може заробити близько 117 мільйонів доларів у вигляді загальної компенсації за перший рік», — пише Yahoo Finance.

Експерти ж одностайно стверджують, що такі витрати того варті.

Ніккол був призначений в умовах протистояння Starbucks та інвесторів-активістів. 13 серпня The Wall Street Journal повідомила, що інвесткомпанія Starboard Value виявилася власником частки в Starbucks і вимагає від компанії кроків для підвищення вартості її акцій. Elliott Management, яка володіє значною часткою в Starbucks, домагається місць у раді директорів компанії та наполягає на підвищенні якості управління нею, пише Bloomberg.

При цьому Elliott вважає призначення Ніккола «трансформаційним кроком уперед» для Starbucks.

Більшість аналітиків рекомендують тримати куплені акції Starbucks: у них 23 рейтинги Hold із 36, випливає з даних MarketWatch. Ще 13 радять купувати папери (дев'ять рейтингів Buy та чотири Overweight), рекомендацій продавати немає.

З 25 аналітиків, які відстежують Chipotle, 22 рекомендують купувати акції, 12 — тримати куплені папери, і лише один радить продавати їх.

Акції Super Micro Computer, Inc. (SMCI), яка конкурує з Dell та Hewlett Packard Enterprise на ринку серверного обладнання, продемонстрували солідне зростання минулого понеділка і відіграли частину втрат після слабкого звіту про прибутки тижнем раніше.

«Хоча Supermicro прогнозувала подальше підвищення зростання продажів, зростаючі витрати сприяли зниженню маржі, що, мабуть, і лягло в основу негативної реакції на звіт про доходи», — пише Investopedia.

Проте компанія вважає, що з нарощуванням виробництва прямого рідинного охолодження (DLC), що використовується в центрах обробки даних штучного інтелекту, вона зможе знизити виробничі витрати і стимулювати відновлення рентабельності.

Очікування того, що попит на рідинне охолодження зростатиме, підтримують зростання акцій Supermicro, пише аналітик Seeking Alpha Джеймс Фоорд. За його словами, ця технологія відрізняє Supermicro від інших учасників ринку. Фоорд вважає, що акції Supermicro виглядають, як «впевнені кандидати до покупки», якщо подивитися на прибуток компанії, її прогноз, вартість паперів та технічний аналіз.

Акції Super Micro Computer зростають останніми роками: інвестори роблять ставку на те, що компанія стане основним постачальником серверів на основі ШІ-чипів Nvidia. Наприклад, торік папери компанії зросли на 246% і на 117% із початку цього року. З березня 2024 року акції Supermicro включені до індексу S&P 500.

Аналітики здебільшого радять купувати акції Supermicro: у них 11 рейтингів Buy і три Overweight («вище за ринок») з 19-ти в сумі, показує FactSet. Ще четверо аналітиків рекомендують тримати папери (рейтинг Hold) та один — продавати (Sell). Зараз папери компанії торгуються на рівні $628,8.

Проте вже найближчим часом акції Supermicro стануть доступні інвесторам і зі скромнішими бюджетами.

Super Micro Computer планує провести дроблення акцій (спліт) — кожна акція буде поділена на десять, але в сумі десять акцій дорівнюватимуть за вартістю одній до дроблення. Торги із поправкою на спліт розпочнуться 1 жовтня.

Спліт акцій не змінює фінансових фундаментальних показників компанії, але робить ціну акцій доступнішою, що може мати позитивний психологічний ефект на роздрібних інвесторів, зазначає CNBC.

Топ-5 подій тижня, за якими стежитимуть інвестори всього світу

Цього тижня може прояснитися майбутня траєкторія відсоткових ставок у США: голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл виступить на щорічному виїзному заході центрального банку в Джексон-Хоулі. На корпоративному рівні увага ринку буде зосереджена на фінансових звітах роздрібних мереж. Очікуються публікації від Lowe's, Target, Macy's, TJX та BJ's. Докладніше про головні події, за якими слідкуватимуть інвестори цього тижня, розповідає Investing.com.

З'їзд Демократичної партії США

Сьогодні, 19 серпня, у Чикаго розпочинається з'їзд Демократичної партії США, який триватиме до 22 серпня.

На з'їзді має бути остаточно вирішено питання щодо участі у президентських виборах як офіційного кандидата від Демократичної партії віцепрезидента США Камали Харріс.

Харріс вступила в перегони зі зростаючим рейтингом популярності, який за декілька тижнів зріс із 38% до 45%. Однак вона ще має позбутися образу «радикальної лівої», який їй приписав Дональд Трамп.

У міру загострення перегонів інвестори прагнуть отримати зрозумілість щодо політичних та економічних позицій Харріс. Зокрема, вона вже підкреслила свою прихильність до збереження незалежності Федеральної резервної системи, що різко контрастує з поглядами її суперника-республіканця — колишнього президента Трампа.

Виступ Пауелла у Джексон-Хоул

Голова ФРС Джером Пауелл має виступити з програмною промовою на щорічному економічному симпозіумі центрального банку в Джексон-Хоулі, штат Вайомінг, у п'ятницю, 23 серпня. Тема цьогорічної конференції: «Переоцінка ефективності та механізмів передачі грошово-кредитної політики».

Ринки уважно стежитимуть за сигналами голови ФРС щодо темпів та термінів зниження ставок найближчими місяцями.

Надії на «м'яку посадку» економіки знову підштовхують американські акції вгору. Нещодавні позитивні дані розвіяли побоювання щодо перспективи рецесії.

Більшість учасників ринку вважають, що ФРС знизить ставки на своєму майбутньому засіданні у вересні. Основні дебати точаться навколо розміру зниження — на чверть відсоткового пункту чи пів пункту.

Протокол ФРС

У середу, 21 серпня, Федеральний комітет із відкритих ринків США (FOMC) оприлюднить протокол свого липневого засідання з питань грошово-кредитної політики.

У липні члени FOMC одноголосно проголосували за збереження відсоткової ставки за федеральними фондами в діапазоні 5,25−5,5%. Проте тоді регулятор не виключив можливості зниження ставки у вересні, визнавши прогрес у боротьбі з інфляцією.

Дані PMI

У четвер, 22 серпня, S&P Global опублікує індекси ділової активності менеджерів із закупівель (PMI) у секторах промисловості та послуг за серпень. Консенсус-прогноз — 50 пунктів для PMI у промисловості та 54 пункти — для сфери послуг. У липні було 49,6 пунктів та 55 пунктів відповідно.

Індекси менеджерів із закупівель дають уявлення про економічну активність у режимі реального часу та перспективи світового зростання.

Індекси ділової активності PMI за липень вказують на уповільнення економіки в поєднанні з інфляцією, що зберігається, що пояснює, чому центральні банки опинилися в скрутному становищі.

Виробнича активність у США ослабла, а дані щодо Німеччини виявилися напрочуд похмурими, що вказує на скорочення найбільшої економіки єврозони. Але ціни на сировину для виробників у розвинених економіках досягли 18-місячного максимуму.

Повторення слабких даних PMI липня може означати, що пом'якшення грошово-кредитної політики відбувається повільніше, ніж хотілося б ринкам.

Цього ж дня центральний банк Туреччини оголосить рішення щодо відсоткової ставки. Минулого місяця турецький регулятор зберіг її на рівні 50%. Востаннє він підвищував ставку у березні цього року на 500 базисних пунктів.

Інфляція у Японії

У п'ятницю, 23 серпня, в Японії вийдуть дані щодо інфляції за липень. Ринки чекають на нові свідченьня відновлення економіки після того, як попередні оцінки зростання ВВП за другий квартал виявилися кращими за прогнози. Економісти, опитані постачальником даних Quick, оцінюють зростання споживчих цін минулого місяця на 2,7% у річному вимірі.