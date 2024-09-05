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5 вересня 2024, 13:06

МВФ пропонує збільшити ставку ПДВ — Гетманцев

Місія Міжнародного валютного фонду бачить недостатність ресурсів в законопроєкті з підвищення податків і серед додаткових джерел пропонує переглянути ПДВ. Про це повідомив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев за результатами зустрічі місії МВФ за участі Мінфіну та НБУ.

Місія Міжнародного валютного фонду бачить недостатність ресурсів в законопроєкті з підвищення податків і серед додаткових джерел пропонує переглянути ПДВ.
Фото: t.me/getmantsevdanil

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«По суті для МВФ є очевидною недостатність ресурсів навіть в проваленому ВР проекті. Серед додаткових джерел пропонують ПДВ», — зазначив він.

Крім того, на зустрічі з МВФ обговорювався екстра податок на банки, але дискусія триває.

Читайте також: Bloomberg: Україна готується до тиску МВФ щодо девальвації гривні та підвищення податків

Місія МВФ триватиме із 4 вересня по 10 вересня 2024 року.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що МВФ розпочинає переговори з Україною щодо перегляду програми розширеного фінансування на $1,1 млрд.

Графік переглядів програми МВФ

  • 5️-й перегляд — у жовтні 2024 року. Приблизно на $1,1 млрд (835 млн СПЗ);
  • 6-й перегляд — у грудні 2024 року. Теж приблизно на $1,1 млрд (S835 млн СПЗ);
  • 7-й перегляд — з 1 березня 2025 року. Приблизно на $0,9 млрд (684 млн СПЗ).
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 12

+
+60
Kharakternyk
Kharakternyk
5 вересня 2024, 13:19
#
Ну раз МВФ таке пропонує, то звичайно ніхто не відмовить.
+
+8
vovan9870
vovan9870
5 вересня 2024, 13:39
#
Ще податок з обороту чи ЄСВ можна б було зрозуміти. А ПДВ? В Україні це просто корупційне корито.
+
+59
bonv
bonv
5 вересня 2024, 13:47
#
То все не ми, то МВФ. Слуги типу народу…
+
+53
Anatoll France
Anatoll France
5 вересня 2024, 13:52
#
Всі вже давно зрозуміло що якщо Гетьманцев знову хоче обікрасти людей — він завжди це зробить під виглядом що це «МВФ так пропонує». Угу. Як зрозуміти що Гетьманцев бреше — у нього губи ворушаться! Ненажерливий покидьок!
+
+15
bonv
bonv
5 вересня 2024, 14:02
#
Кінцевий споживач — народ — за все заплатить. Гірше ж точно не буде (с)
+
+30
stas12345
stas12345
5 вересня 2024, 14:17
#
Це тільки початок файного життя)))
+
+15
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
5 вересня 2024, 14:18
#
Служив Даніла гусєщіпом!
Даніла гусєщіпом був!
+
+15
stas12345
stas12345
5 вересня 2024, 14:20
#
Це тільки початок файного життя))) пощіпають трохи українців
+
+30
bonv
bonv
5 вересня 2024, 14:30
#
Цікаво, що відчує у той момент пан президент, коли таксисти, які були його безплатними агітаторами на виборах 2019 року — масово підвозитимуть людей на перший повоєнний мітинг «Зеленського — геть!» Марина Данилюк-Ярмолаєва, журналістка
+
0
Riojas
Riojas
5 вересня 2024, 14:51
#
Митинг? Я думаю, про это слово можно забыть довольно надолго
+
0
Riojas
Riojas
5 вересня 2024, 14:50
#
Опять этот чертов МВФ, ну что же ты будешь делать (сарказм)
+
0
TAN72
TAN72
5 вересня 2024, 15:42
#
Структурные маяки говорите😂
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