Місія Міжнародного валютного фонду бачить недостатність ресурсів в законопроєкті з підвищення податків і серед додаткових джерел пропонує переглянути ПДВ. Про це повідомив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев за результатами зустрічі місії МВФ за участі Мінфіну та НБУ.
5 вересня 2024, 13:06
МВФ пропонує збільшити ставку ПДВ — Гетманцев
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«По суті для МВФ є очевидною недостатність ресурсів навіть в проваленому ВР проекті. Серед додаткових джерел пропонують ПДВ», — зазначив він.
Крім того, на зустрічі з МВФ обговорювався екстра податок на банки, але дискусія триває.
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Місія МВФ триватиме із 4 вересня по 10 вересня 2024 року.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що МВФ розпочинає переговори з Україною щодо перегляду програми розширеного фінансування на $1,1 млрд.
Графік переглядів програми МВФ
- 5️-й перегляд — у жовтні 2024 року. Приблизно на $1,1 млрд (835 млн СПЗ);
- 6-й перегляд — у грудні 2024 року. Теж приблизно на $1,1 млрд (S835 млн СПЗ);
- 7-й перегляд — з 1 березня 2025 року. Приблизно на $0,9 млрд (684 млн СПЗ).
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 12
Даніла гусєщіпом був!