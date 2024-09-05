МВФ пропонує збільшити ставку ПДВ — Гетманцев

Місія Міжнародного валютного фонду бачить недостатність ресурсів в законопроєкті з підвищення податків і серед додаткових джерел пропонує переглянути ПДВ. Про це повідомив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев за результатами зустрічі місії МВФ за участі Мінфіну та НБУ .

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«По суті для МВФ є очевидною недостатність ресурсів навіть в проваленому ВР проекті. Серед додаткових джерел пропонують ПДВ», — зазначив він.

Крім того, на зустрічі з МВФ обговорювався екстра податок на банки, але дискусія триває.

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Місія МВФ триватиме із 4 вересня по 10 вересня 2024 року.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що МВФ розпочинає переговори з Україною щодо перегляду програми розширеного фінансування на $1,1 млрд.

Графік переглядів програми МВФ