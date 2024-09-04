Bloomberg: Україна готується до тиску МВФ щодо девальвації гривні та підвищення податків

Україна готується до тиску Міжнародного валютного фонду (МВФ) щодо девальвації гривні та підвищення податків. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела серед українських чиновників.

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Представники МВФ цього тижня розпочали переговори з Україною щодо розширеного фінансування Україну. За результатами перегляду країна може отримати $1,1 млрд, якщо співробітники фонду вирішать, що Україна досягає цілей програми та має достатньо коштів для фінансування.

Дефіцит бюджету

Bloomberg нагадав, що за останніми оцінками прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Україна має дефіцит бюджету в розмірі $15 млрд у наступному році, який ще не заповнено фінансовими зобов’язаннями донорів.

Щоб допомогти закрити цю діру, МВФ планує спонукати Національний банк України швидше девальвувати гривню та пом’якшити свою монетарну політику на тлі помірної інфляції. Ці кроки покликані збільшити надходження до бюджету України в національній валюті та здешевити запозичення для Мінфіну.

У дискусіях перед засіданнями цього тижня, розповіли джерела, МВФ також розкритикував план уряду щодо підвищення кількох податків як надто м’який і закликав український уряд розглянути можливість збільшення ширшого спектра мит.

Однією з можливих пропозицій є підвищення податку на додану вартість.

Агентство нагадало, що у вівторок український парламент не зміг ухвалити закон, який би збільшив так званий військовий збір з особистих доходів і поширив його також на фізичних осіб, які займаються підприємницькою діяльністю, що відображає непопулярність таких кроків серед українців.

Крім того, Україна також планує отримати додаткову підтримку від $50 млрд заморожених російських активів.