Bloomberg: Україна готується до тиску МВФ щодо девальвації гривні та підвищення податків

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Новини криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
4 вересня 2024, 18:01

Bloomberg: Україна готується до тиску МВФ щодо девальвації гривні та підвищення податків

Україна готується до тиску Міжнародного валютного фонду (МВФ) щодо девальвації гривні та підвищення податків. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела серед українських чиновників.

Україна готується до тиску Міжнародного валютного фонду (МВФ) щодо девальвації гривні та підвищення податків.
Фото: depositphotos

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Представники МВФ цього тижня розпочали переговори з Україною щодо розширеного фінансування Україну. За результатами перегляду країна може отримати $1,1 млрд, якщо співробітники фонду вирішать, що Україна досягає цілей програми та має достатньо коштів для фінансування.

Дефіцит бюджету

Bloomberg нагадав, що за останніми оцінками прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Україна має дефіцит бюджету в розмірі $15 млрд у наступному році, який ще не заповнено фінансовими зобов’язаннями донорів.

Щоб допомогти закрити цю діру, МВФ планує спонукати Національний банк України швидше девальвувати гривню та пом’якшити свою монетарну політику на тлі помірної інфляції. Ці кроки покликані збільшити надходження до бюджету України в національній валюті та здешевити запозичення для Мінфіну.

У дискусіях перед засіданнями цього тижня, розповіли джерела, МВФ також розкритикував план уряду щодо підвищення кількох податків як надто м’який і закликав український уряд розглянути можливість збільшення ширшого спектра мит.

Однією з можливих пропозицій є підвищення податку на додану вартість.

Агентство нагадало, що у вівторок український парламент не зміг ухвалити закон, який би збільшив так званий військовий збір з особистих доходів і поширив його також на фізичних осіб, які займаються підприємницькою діяльністю, що відображає непопулярність таких кроків серед українців.

Крім того, Україна також планує отримати додаткову підтримку від $50 млрд заморожених російських активів.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
+30
Tido oss
Tido oss
4 вересня 2024, 18:21
#
Це жесть
+
+15
Kharakternyk
Kharakternyk
4 вересня 2024, 18:29
#
Безкоштовний сир лише в мишоловці:)
+
0
veritas69
veritas69
4 вересня 2024, 21:48
#
Очікувано, після реструктуризації боргу
+
0
Mini Mi
Mini Mi
4 вересня 2024, 22:05
#
Очень не завидую тем кто не выедет при открытии границ — отдавать денежку за продление срока Зеленского ещё правнуки будут.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Tido oss и 11 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами