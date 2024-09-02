Національний банк пропонує замінити назву «копійка» на «шаг», що використовувалось в Україні у XVI-XVII ст. Про це повідомляє пресслужба регулятора.
Нацбанк пропонує відмовитись від назви «копійка»
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Що пропонують в НБУ
В НБУ вважають, що це відновить історичну справедливість й сприятиме дерусифікації та відродженню національних традицій у грошовому обігу України.
«Така назва для розмінної монети як «копійка» фактично є символом московської окупації. Сьогодні український народ повертає собі все, що було несправедливо в нього вкрадене та понівечене кремлівськими наративами. Саме час відновити справедливість і для грошової системи, очистити монетарний суверенітет від спорідненості з будь-чим московським. Ми маємо своє, питомо українське, слово для визначення дрібних монет — це слово «шаг», — наголосив Голова Національного банку України Андрій Пишний.
Історична довідка
Назва «шаг» давнього українського походження, вона використовувалася на території України з XVI — XVII ст. Це унікальне найменування монети, якого не знають інші лінгвокультури. Воно широко вживається в класичній українській літературі, зокрема часто згадується у творчості Тараса Шевченка, Лесі Українки та інших письменників.
У часи Української революції 1917−1921 років у реальний грошовий обіг були введені грошові знаки з назвою «шаг», що було закріплено на законодавчому рівні. Тому вiдродження такої практики обґрунтоване iсторичною та мовною традицiєю України.
Грошовий обіг України очиститься від російського впливу, вважають в НБУ.
Коментарі - 23
А так, раз уж памятники Пушкину и Булгакову закончились, то можно приступать к «копейкам» и прочему наследию совка.
Тобто сенс лише в тому, щоб в документах замінити «, 23 коп» на «, 23 шага»
Нет, будем объединяться в один большой и новый совок.
Раньше называли копейку как россияне, а теперь будем как поляки=)
Ничего своего нет…
Одно не понятно сколько заплатили за вот такую экспертную оценку «Это уникальное название монеты, которого не знают другие лингвокультуры». Так не знают что аж поляки пшекали во всю.
«В Польше и соседних с ней восточнославянских землях (Украина, Белоруссия) шелягами (пол. szeląg) назывались биллонные и медные монеты сначала соседних государств (крестоносцев, прусские, поморские или померанские), в частности шиллинги Ливонского ордена, а затем денежные знаки собственной чеканки.»
Но их часто называли сокращенно Шег/Шаг.
Нащо нам цей польсько-літовський шаг? Давайте мислити кардинально і заробимо ще грошенят на змінах.
Пропоную ввести КУНУ!!! Це ще древніше та ще більш патріотично, бо більш відноситься саме до Київської Русі.
А потім, коли наваримо грошенят, то можна ще Куни поміняти на Ногати, Вівериці та Різани!!!
Скільки бабла на цьому можна до кишені покласти! Неміряно!!!