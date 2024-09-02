Нацбанк пропонує відмовитись від назви «копійка»

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Новини криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
2 вересня 2024, 15:55

Нацбанк пропонує відмовитись від назви «копійка»

Національний банк пропонує замінити назву «копійка» на «шаг», що використовувалось в Україні у XVI-XVII ст. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Національний банк пропонує замінити назву «копійка» на «шаг», що використовувалось в Україні у XVI-XVII ст.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що пропонують в НБУ

В НБУ вважають, що це відновить історичну справедливість й сприятиме дерусифікації та відродженню національних традицій у грошовому обігу України.

«Така назва для розмінної монети як «копійка» фактично є символом московської окупації. Сьогодні український народ повертає собі все, що було несправедливо в нього вкрадене та понівечене кремлівськими наративами. Саме час відновити справедливість і для грошової системи, очистити монетарний суверенітет від спорідненості з будь-чим московським. Ми маємо своє, питомо українське, слово для визначення дрібних монет — це слово «шаг», — наголосив Голова Національного банку України Андрій Пишний.

Історична довідка

Назва «шаг» давнього українського походження, вона використовувалася на території України з XVI — XVII ст. Це унікальне найменування монети, якого не знають інші лінгвокультури. Воно широко вживається в класичній українській літературі, зокрема часто згадується у творчості Тараса Шевченка, Лесі Українки та інших письменників.

У часи Української революції 1917−1921 років у реальний грошовий обіг були введені грошові знаки з назвою «шаг», що було закріплено на законодавчому рівні. Тому вiдродження такої практики обґрунтоване iсторичною та мовною традицiєю України.

Грошовий обіг України очиститься від російського впливу, вважають в НБУ.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 23

+
+269
Kharakternyk
Kharakternyk
2 вересня 2024, 15:58
#
Та вже одразу шекель:)
+
0
Саша Ник
Саша Ник
2 вересня 2024, 20:50
#
Евро было бы уместнее. И никакой девальвации и курса 50.
А так, раз уж памятники Пушкину и Булгакову закончились, то можно приступать к «копейкам» и прочему наследию совка.
+
+133
Mini Mi
Mini Mi
2 вересня 2024, 16:03
#
Законм не на часі, а ось такая муйня на часі.
+
+194
Riojas
Riojas
2 вересня 2024, 16:07
#
Клоуны, вы сделайте чтобы одну гривну от двух можно было отличить без штангенциркуля! А потом наштампуйте копеек, шагов, чего угодно, просто чтобы они были хоть какие-нибудь. Округление за нал идёт по гривне, потому что даже полтинников нет.
+
+105
Riojas
Riojas
2 вересня 2024, 16:10
#
И если уже на то пошло, исторической мерой деления гривны был тот самый простигосподи рубль.
+
+28
Quad
Quad
2 вересня 2024, 16:13
#
Це все дуже цікаво, нумізмати напевно будуть радіти, але кому потрібні копійки чи шаги у фізичному вигляді. Через декілька років буде як у Чехії або у Норвегії лише у цілій одиниці.
Тобто сенс лише в тому, щоб в документах замінити «, 23 коп» на «, 23 шага»
+
0
Exba
Exba
2 вересня 2024, 16:14
#
Гусары, молчать! Вопрос монетарного суверенитета на кону!)))
+
0
Pablito
Pablito
2 вересня 2024, 16:16
#
Вообще-то, все верно: слово «копейка» к украинским деньгам никогда раньше не применялось. Єто сугубо наследие совка.
+
+60
Kanarej
Kanarej
2 вересня 2024, 18:58
#
У нас вся страна — наследие совка, если кто забыл. Так что теперь, расходимся?
+
0
R S
R S
2 вересня 2024, 20:49
#
Так что теперь, расходимся?

Нет, будем объединяться в один большой и новый совок.
+
+141
Subota 82
Subota 82
2 вересня 2024, 16:19
#
Цікаво і як це наблизить перемогу…
+
+264
melifaro2012
melifaro2012
2 вересня 2024, 16:22
#
Закінчилися вулиці для перейменування?
+
+119
Riojas
Riojas
2 вересня 2024, 16:52
#
В смысле «закончились»? В августе 2024 в Полтаве переименовали улицу, уже переименованную в январе 2024. «Есть у революции начало, нет у революции конца!» ©
+
+45
Taras35
Taras35
2 вересня 2024, 16:50
#
Ну дуже розумні люди в нацбанку. Ті самі прапор хотіли перевертати мабуть. Або завдання таке шатати обмежувати — максимально створювати проблеми людям на рівному місці. Які результати регуляторних видумок нацбанку? Скільки піймали реально нехороших, обмежуючи переказ грошей, номінали купюр якісь не такі, дані неактуалізовані, монети «номінал не ходовий», от уже і «копійка» назва «не така». Гривня теж не «гривник» — і можна так без кінця, якщо немає гальм.
+
+105
Strain
Strain
2 вересня 2024, 16:53
#
Слово «шаг» было выбрано, вероятно, из-за его созвучия с польским словом «szag» (читается как «шаг»), что означает копейку. В Польше и Великом княжестве Литовском мелкая монета называлась «шаг» и имела значение 1/3 гроша.

Раньше называли копейку как россияне, а теперь будем как поляки=)
Ничего своего нет…

Одно не понятно сколько заплатили за вот такую экспертную оценку «Это уникальное название монеты, которого не знают другие лингвокультуры». Так не знают что аж поляки пшекали во всю.
+
0
Taras35
Taras35
2 вересня 2024, 17:10
#
«Копійку» звісно перейменовувати на сміх і шкоду під час війни і нестабільності. Але ввів в перекладач Гугл наведене вами слово «szag» і переклад з польською на українську є лише один — «махорка». На російську «махать рукой» і «сек-ас». Знаю що по польськи «грош» — це копійка. Тож звідкісь інше можливо справді з історії взяли слово імітувати боротьбу з росвпливом.
+
0
Strain
Strain
2 вересня 2024, 20:46
#
Надо было больше конкретики мне привести. szeląg. Шеляг или шаг. (szag как сокращение).
«В Польше и соседних с ней восточнославянских землях (Украина, Белоруссия) шелягами (пол. szeląg) назывались биллонные и медные монеты сначала соседних государств (крестоносцев, прусские, поморские или померанские), в частности шиллинги Ливонского ордена, а затем денежные знаки собственной чеканки.»
Но их часто называли сокращенно Шег/Шаг.
+
0
Taras35
Taras35
2 вересня 2024, 16:54
#
«Грошовий обіг очиститься від російського впливу» — не копіюючи диктаторських російських правил, і бізнес російський проросійський коли реально заберуть і запустять, а не заморозять на роки «не приступили до виконання управителі». Але тож мозок і сміливість потрібні, а не лише говорити, тому систему влаштовує те що є і «копійку переназвати» як боротьба з росвпливом.
+
+15
sasok33
sasok33
2 вересня 2024, 17:00
#
А якшо скажуть шагай на *уй то це тепер шо робить? Гроші давать чи йти?
+
0
paff
paff
2 вересня 2024, 17:03
#
А покровск красноармейском
+
+60
Alex SH
Alex SH
2 вересня 2024, 17:11
#
Коли отримають свої премії усі причетні до цих переможних, незламних та нескорених ідей люди, у мене є нова ще краща ідея.
Нащо нам цей польсько-літовський шаг? Давайте мислити кардинально і заробимо ще грошенят на змінах.
Пропоную ввести КУНУ!!! Це ще древніше та ще більш патріотично, бо більш відноситься саме до Київської Русі.
А потім, коли наваримо грошенят, то можна ще Куни поміняти на Ногати, Вівериці та Різани!!!
Скільки бабла на цьому можна до кишені покласти! Неміряно!!!
+
+30
Kanarej
Kanarej
2 вересня 2024, 18:57
#
Это чтобы все сразу забыли о всей той херне с ограничениями от НБУ, и начали грызню между собой из-за копеек. А еще под это можно выделить дополнительный бюджет, денег ведь у нас куры не клюют. Какой стратегически выверенный ход. Ничего нового. И проблем у нас других нет, и деньги девать некуда.
+
0
R S
R S
2 вересня 2024, 21:06
#
Шаг — украинское название польско-литовской серебряной монеты XVII—XVIII вв. стоимостью в три гроша (трояк), выпускавшейся с 1528 года. На Руси 1 шаг соответствовал 2 копейкам, в результате чего название перешло на медную российскую монету достоинством в 2 копейки. С 1839 г. в связи со становлением серебряного рубля в качестве основной денежной единицы России название было перенесено на ½ коп. «серебром» и как таковое сохранилось до 1917 года, будучи распространённым в регионах Правобережной Украины.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають Mini Mi, WeirdChamp и 12 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами