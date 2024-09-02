Нацбанк пропонує відмовитись від назви «копійка»

Національний банк пропонує замінити назву «копійка» на «шаг», що використовувалось в Україні у XVI-XVII ст. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

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Що пропонують в НБУ

В НБУ вважають, що це відновить історичну справедливість й сприятиме дерусифікації та відродженню національних традицій у грошовому обігу України.

«Така назва для розмінної монети як «копійка» фактично є символом московської окупації. Сьогодні український народ повертає собі все, що було несправедливо в нього вкрадене та понівечене кремлівськими наративами. Саме час відновити справедливість і для грошової системи, очистити монетарний суверенітет від спорідненості з будь-чим московським. Ми маємо своє, питомо українське, слово для визначення дрібних монет — це слово «шаг», — наголосив Голова Національного банку України Андрій Пишний.

Історична довідка

Назва «шаг» давнього українського походження, вона використовувалася на території України з XVI — XVII ст. Це унікальне найменування монети, якого не знають інші лінгвокультури. Воно широко вживається в класичній українській літературі, зокрема часто згадується у творчості Тараса Шевченка, Лесі Українки та інших письменників.

У часи Української революції 1917−1921 років у реальний грошовий обіг були введені грошові знаки з назвою «шаг», що було закріплено на законодавчому рівні. Тому вiдродження такої практики обґрунтоване iсторичною та мовною традицiєю України.

Грошовий обіг України очиститься від російського впливу, вважають в НБУ.