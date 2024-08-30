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30 серпня 2024, 13:38

Telegram має $2,4 млрд боргових зобов'язань — FT

Telegram має $2,4 млрд зобов'язань з терміном погашення у 2026 році. Про це повідомляє Financial Times.

Telegram має $2,4 млрд зобов'язань з терміном погашення у 2026 році.

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Вихід на біржу під питанням

Надії Telegram на прибуткове IPO протягом двох років були розбиті кримінальними звинуваченнями, висунутими проти генерального директора месенджера, оскільки власники облігацій компанії зазнають значних втрат через події останніх кількох днів.

Ціна облігацій Telegram впала майже на 10 відсоткових пунктів, торгуючись на рівні 87 центів, порівняно з близько 96 центів до арешту Дурова.

Результати компанії

Минулого року компанія отримала $342 млн прибутку при операційних збитках у розмірі $108 млн. Загальні збитки склали близько $173 млн після сплати податків.

У 2024 році компанія також продала токени на суму понад $244 млн.

Telegram повністю належить Дурову, який володіє багатомільярдними криптовалютними статками, але компанія залучила близько $2,4 млрд боргового фінансування з терміном погашення у 2026 році.

Це включає розміщення облігацій на суму $1 млрд у 2021 році. Зовсім недавно, на початку цього року, було залучено ще $330 млн.

Експерти попереджають, що будь-який лістинг Telegram на біржі буде ускладнений, якщо рекламодавці не захочуть витрачати кошти на платформу, яка тепер пов'язана з матеріалами про сексуальне насильство над дітьми.

Нагадаємо, що французькі правоохоронці висунули Дурову звинувачення у 12 злочинах у Telegram.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
0
bonv
bonv
30 серпня 2024, 13:50
#
То не великі гроші як для багатьох крипторпоектів телеграм… Відмивання на рівні.
+
+15
Kharakternyk
Kharakternyk
30 серпня 2024, 13:52
#
Надіюсь, чувак НЕ зламається.
+
0
Злий Інвестор
Злий Інвестор
30 серпня 2024, 14:25
#
> Telegram має $2,4 млрд боргу

Ви жовтите. Боргові зобов’язання і операційний борг — це не одне і те саме. Поправте заголовок, бо FT нічого полібного не заявляв.
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