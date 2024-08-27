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27 серпня 2024, 11:42

Французька прокуратура пояснила у чому звинувачують Павла Дурова

Французька прокуратура офіційно підтвердила затримання засновника Telegram Павла Дурова, йдеться в пресрелізі правоохоронного органу. Власника месенджера підозрюють у 12 злочинах.

Французька прокуратура офіційно підтвердила затримання засновника Telegram Павла Дурова, йдеться в пресрелізі правоохоронного органу.

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Прокуратура Франції підтвердила, що 24 серпня о 20:00 взяла під варту засновника Telegram Павла Дурова. Цей захід вжитий у рамках судового розслідування, відкритого 8 липня 2024 року, після попереднього розслідування, проведеного підрозділом J3 (боротьба з кіберзлочинністю) Паризької прокуратури.

Засновника Telegram Павла Дурова підозрюють у 12 злочинах:

  • співучасть у веб-розробці онлайн-платформи задля сприяння незаконній діяльності в організованій групі;
  • відмова в наданні на вимогу компетентних органів інформації або документів, необхідних у судових розслідуваннях;
  • співучасть у зберіганні порнографічних зображень неповнолітніх;
  • співучасть у розповсюдженні порнографічних зображень неповнолітніх в організованій групі;
  • співучасть у придбанні, перевезенні, зберіганні, пропозиції чи збуті наркотиків;
  • співучасть у пропозиції, продажу або наданні без законної причини обладнання, інструментів, програм чи даних, розроблених або адаптованих для отримання доступу чи пошкодження автоматизованої системи обробки даних;
  • співучасть в організованому шахрайстві;
  • участь у злочинному обʼєднанні з метою вчинення злочину або правопорушення, яке карається на пʼять і більше років позбавлення волі;
  • відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом;
  • надання криптографічних послуг для забезпечення конфіденційності;
  • надання криптографічного інструменту, що забезпечує автентифікацію чи моніторинг цілісності без попереднього декларування;
  • імпорт криптографічного інструменту, що забезпечує автентифікацію або моніторинг цілісності без попереднього декларування.

Передісторія

Як писав «Мінфін», 24 серпня в аеропорту Ле-Бурже в передмісті Парижа правоохоронці затримали засновника і гендиректора месенджера Telegram Павла Дурова.

Дурова заарештували, коли він зійшов зі свого приватного літака на злітно-посадкову смугу в аеропорту Ле-Бурже.

До теми: Франція продовжила арешт Павла Дурова. Toncoin втратив $2,7 млрд капіталізації

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

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+14
Kharakternyk
Kharakternyk
27 серпня 2024, 13:12
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В глобальній диктатурі не може бути ніякої свободи слова.
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financialGenius
financialGenius
27 серпня 2024, 13:34
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Дуров дал хорошее интервью где доступно обяснил почему «продал» ВК и как спецслужбы хотели получать инфу с ВК… сейчас другая страна хочет данные пользователей … красавчик одним словом что не раздает на право и на лево данные пользователей и переписки их … если заставят продать телегу, тогда удалюсь оттуда.
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0
Kikudzuki
Kikudzuki
27 серпня 2024, 13:35
#
Даже миллиардеры становятся заложниками и рабами системы…
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Leonid Fridman
Leonid Fridman
27 серпня 2024, 15:04
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Пункты обвинения интересные.
По такой же логике можно взяит и засудить на пожизненное директора концерна Pegeout за убийства. Ведь сколько автомобилей производства его завода замешаны в авариях со смертельным исходом …
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