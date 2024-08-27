Французька прокуратура пояснила у чому звинувачують Павла Дурова

Французька прокуратура офіційно підтвердила затримання засновника Telegram Павла Дурова, йдеться в пресрелізі правоохоронного органу. Власника месенджера підозрюють у 12 злочинах.

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Прокуратура Франції підтвердила, що 24 серпня о 20:00 взяла під варту засновника Telegram Павла Дурова. Цей захід вжитий у рамках судового розслідування, відкритого 8 липня 2024 року, після попереднього розслідування, проведеного підрозділом J3 (боротьба з кіберзлочинністю) Паризької прокуратури.

Засновника Telegram Павла Дурова підозрюють у 12 злочинах:

співучасть у веб-розробці онлайн-платформи задля сприяння незаконній діяльності в організованій групі;

відмова в наданні на вимогу компетентних органів інформації або документів, необхідних у судових розслідуваннях;

співучасть у зберіганні порнографічних зображень неповнолітніх;

співучасть у розповсюдженні порнографічних зображень неповнолітніх в організованій групі;

співучасть у придбанні, перевезенні, зберіганні, пропозиції чи збуті наркотиків;

співучасть у пропозиції, продажу або наданні без законної причини обладнання, інструментів, програм чи даних, розроблених або адаптованих для отримання доступу чи пошкодження автоматизованої системи обробки даних;

співучасть в організованому шахрайстві;

участь у злочинному обʼєднанні з метою вчинення злочину або правопорушення, яке карається на пʼять і більше років позбавлення волі;

відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом;

надання криптографічних послуг для забезпечення конфіденційності;

надання криптографічного інструменту, що забезпечує автентифікацію чи моніторинг цілісності без попереднього декларування;

імпорт криптографічного інструменту, що забезпечує автентифікацію або моніторинг цілісності без попереднього декларування.

Передісторія

Як писав «Мінфін», 24 серпня в аеропорту Ле-Бурже в передмісті Парижа правоохоронці затримали засновника і гендиректора месенджера Telegram Павла Дурова.

Дурова заарештували, коли він зійшов зі свого приватного літака на злітно-посадкову смугу в аеропорту Ле-Бурже.

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