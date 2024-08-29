НБУ заборонив бізнесу отримувати перекази готівкою від громадян

Національний банк заборонив отримання готівки суб'єктами господарювання за розрахунками з громадянами, які здійснюються шляхом переказу коштів без відкриття рахунку. Про це йдеться у повідомленні НБУ .

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Що це значить

Кошти, відправлені за допомогою такого переказу, спочатку повинні зараховуватися на поточний чи платіжний рахунок суб'єкта господарювання, лише після цього вони можуть бути видані з цих рахунків готівкою.

Водночас для громадян жодних змін не відбулося, вони можуть розраховуватися за надані суб'єктами господарювання послуги та придбані в них товари як у безготівковій формі, так і готівкою, зокрема під час переказу коштів без відкриття рахунку.

Що це дасть

Така норма сприятиме підвищенню прозорості платіжних операцій та мінімізації використання платіжної інфраструктури у протиправній діяльності, зокрема з метою ухиляння від оподаткування під час здійснення операцій купівлі-продажу товарів.

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Крім того, Національний банк:

уточнив термін «небанківський надавач платіжних послуг», виключивши з нього надавачів нефінансових платіжних послуг як таких, що не здійснюють операції, визначені порядком ведення касових операцій у національній валюті в Україні;

змінив порядок здавання готівки комерційними агентами банків, небанківськими надавачами платіжних послуг та їх комерційними агентами;

зобов’язав суб'єктів господарювання задля мінімізації ризиків щодо схоронності коштів обов’язково враховувати рівень небезпеки під час самостійного перевезення та здавання ними готівкової виручки (готівки) до банку;

встановив вимогу до банків та підприємств, яким згідно із законодавством України надано право на інкасацію коштів, перевезення валютних та інших цінностей, визначити в договорах з клієнтами — суб'єктами господарювання спосіб здавання ними готівки та суми готівки, в разі перевищення яких інкасація коштів буде обов’язковою;

надав можливість суб'єктам господарювання використовувати під час розрахунків готівкові кошти, отримані ними з платіжних рахунків, відкритих у небанківських надавачів платіжних послуг;

доручив суб'єктам господарювання під час надання послуги «готівка на касі» видавати держателю платіжної картки лише придатні до обігу платіжні банкноти та монети, що не викликають сумніву в їх справжності та платіжності. Натомість зношені банкноти не повинні потрапляти до клієнтів, а мають вилучатися та здаватися разом із готівковою виручкою до обслуговуючих банків;

виключив поширення обмежень на готівкові розрахунки на використання Бюро економічної безпеки України готівкових коштів з фонду витрат для здійснення оперативно-технічних та оперативно-розшукових заходів, слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, створеного відповідно до Закону України «Про Бюро економічної безпеки України» (аналогічна норма діє для Національного антикорупційного бюро України та Державного бюро розслідувань).

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Відповідні зміни набирають чинності з 29 серпня 2024 року.