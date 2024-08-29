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29 серпня 2024, 10:16

Банки не мають права застосовувати до громадян штрафні санкції за порушення у сфері фінансового моніторингу — НБУ

Національний банк заборонив українським банкам фінансово карати своїх клієнтів за порушення правил фінансового моніторингу. Про це йдеться в офіційній заяві НБУ у соцмережах.

Національний банк заборонив українським банкам фінансово карати своїх клієнтів за порушення правил фінансового моніторингу.

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«У медіа та телеграм-каналах поширюється недостовірна інформація про те, що банки нібито почали штрафувати своїх клієнтів за порушення з питань фінансового моніторингу та стягують на свою користь 20% від суми коштів, що зберігаються клієнтами на їхніх банківських рахунках. Національний банк зазначає, що таке твердження не відповідає дійсності!» — говориться в ньому.

Регулятор також наголошує, що банки не мають права на такі стягнення.

«Банки не мають права застосовувати до громадян штрафні санкції через порушення у сфері фінансового моніторингу. Закон про фінансовий моніторинг передбачає обов'язок та право банку розірвати ділові відносини з клієнтом та припинити його обслуговування, у тому числі закрити рахунок клієнта у певних законодавством випадках. У цьому випадку банк повертає кошти клієнту готівкою або шляхом перерахування на інший рахунок за вказаними реквізитами», — йдеться у інформації Нацбанку.

Про те, що банки застосовують фінансові покарання до своїх клієнтів, які порушують правила фінансового моніторингу, писав сайт «Мінфін» у статті «Укргаз, Абанк, Ощад: хто почав збирати більше штрафів зі своїх клієнтів».

У ній наголошувалося, що «банки почали поступово запроваджувати нові види фінансових покарань щодо порушників правил фінансового моніторингу». При цьому уточнювалося, що цей вид фінансового покарання у самих фінустановах кваліфікують і називають по-різному — штрафами, а хтось комісіями.

Назва стягнення мало цікавить пересічних клієнтів. Головне для них те, що вони не можуть повернути 100% свого вкладення, а банк утримує частину суми. У статті «Мінфіну» йшлося про 20%.

Судячи з відгуків, які залишають клієнти банків на нашому сайті, розмір стягнення сягає 30%

Схожу історію у відгуку на «Мінфіні» виклав і клієнт іншої структури — Банку Південний. З нього також стягнули 30%.

«Співробітник Нацбанку відповів, що регулятор не забороняє стягувати таку комісію, і що банк діє в рамках чинного законодавства», — йдеться у відгуку Костянтина.

Фінансове стягнення не просто підтверджується клієнтами банків, воно викладене у базовому договорі банків із клієнтами. Зокрема, в Абанка у розділі «Картки (умови та правила використання платіжних карток банку)».

«У разі припинення ділових відносин з ініціативи Банку (в т.ч., але не виключно, за наявності в Банку мотивованої підозри, щодо спроби/наявності шахрайських дій з боку Клієнта Банку стосовно інших Клієнтів), стягувати комісію за перерахування коштів у розмірі 30% від доступного залишку на балансі після погашення всіх кредитних зобов'язань», — йдеться у договорі Абанку, розміщеному на його офіційному сайті.

https://a-bank.com.ua/terms

Аналогічне стягнення у розмірі 30% передбачено і в клієнтській угоді Банку Південний, у чому також можна переконатись на його сайті у тарифах.

https://bank.com.ua/uploads/11/58611-tarifi_banku_z_obslugovuvanna_fizosib_so_nadautsa_v_mezah_dkbo_z0803_2024.pdf

Це називається «комісією за перерахування/видачу коштів у разі припинення відносин з ініціативи банку».

Редакція «Мінфін» направить до Національного банку офіційний запит щодо перевірок банків за фактами фактичних стягнених сум за результатами зафіксованих порушень правил фінансового моніторингу та примусових закриттів рахунків. А також щодо заходів, які будуть застосовані до банків, які стягують з клієнтів комісії у зазначених випадках.

Автор:
Лисенко Олена
Фінансовий журналіст Лисенко Олена
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 8

+
+55
zevs1
zevs1
29 серпня 2024, 10:53
#
Банки прям взяли и испугались этих рекомендаций от НБУ.
+
0
Kolya12377
Kolya12377
29 серпня 2024, 11:07
#
Им закон не писан? Фин. мониторинг начинается от 400 тыс. гривен. Все комиссии должны быть прописаны в договоре. А платежи от 100 тыс. за месяц или более 30 платежей в месяц должны будут только ограничивать — то есть больше не должно быть возможности совершить, кроме каких-то иключений. Я неправильно понимаю?
+
0
Три літри
Три літри
29 серпня 2024, 11:54
#
Фин. мониторинг начинается от 400 тыс. гривен.

фінмониторинг може розпочинатись хоч з однієї копійки.

прочитай нарешті закон

Все комиссии должны быть прописаны в договоре

комісіі А-банка та інших банків яки беруть 20-30% від суми грошей клієнта — прописані в договопі

але його ти теж не читав
+
0
Три літри
Три літри
29 серпня 2024, 11:53
#
Національний банк зазначає, що таке твердження не відповідає дійсності!

Данілич, Валерчік — ось до цих брехунів ви відправляєте людей скаржитись на банки 🤣
+
0
Vasssiliy
Vasssiliy
29 серпня 2024, 11:54
#
Это недопустимая практика и очень интересные кейсы… Считаю, редакции нужно плотно взяться за такие и подобные им ситуации, подключить юристов, другие сми, и на периодической основе публиковать статьи о продвижении данных процессов! Думаю, читателям такая рубрика будет очень интересна, особенно в свете полного охреневания банков в последнее время! Пора чуть на землю спускать, потому что оторваны от текущих реалий абсолютно…
+
+15
Три літри
Три літри
29 серпня 2024, 11:58
#
Редакція «Мінфін» направить до Національного банку офіційний запит щодо перевірок банків за фактами фактичних стягнених сум за результатами зафіксованих порушень правил фінансового моніторингу та примусових закриттів рахунків

Нарешті!

Нарешті ви стали діяти як журналісти. 👍
+
+40
financialGenius
financialGenius
29 серпня 2024, 12:28
#
Цирк и клоуны … типо НБУ не в курсе и им не писали вкладчики никогда о проблемах … Как только начал минфин выкладывать отзывы и ответы банков, то НБУ начал реагировать типо не могут … а по факту делают и НБУ им не указ. Ну не верю я что НБУ не получал ни одну жалобу и вообще не знал об этом , просто слишком шумно стало в новостных потоках, что те «ой мы ничего не знаем и вообще нельзя же так» … клоуны
+
0
Loginnnnn
Loginnnnn
29 серпня 2024, 12:56
#
А не вариант ли подавать в таком случае заявление в полицию по поводу мошенничества и указывать потерпевшим себя и соответствующий банк? Банк в таком случае должен будет предоставить доказательства противоправной деятельности, а полиция соответственно их изучить и дать правовую оценку. И после того как полиция не обнаружит состава преступления, у вас будет доказательство отсутствия вашей вины для судебного разбирательства.
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