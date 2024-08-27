Головні туристичні маршрути до 2040 року: хто замінить Італію у топ-5

Як трансформувалася сфера туризму з 1990 року і які напрями будуть найпопулярнішими у 2040 році, спрогнозували Google та Deloitte. На їхню думку, сектор туризму залишиться ключовим чинником соціально-економічного зростання у світі. «Мінфін» вибрав головне.

Багато років туристичний сектор демонстрував стрімке зростання. Кількість міжнародних мандрівників подвоювалася кожні 15 років. До 2019 року їх налічувалося близько 1,5 млрд., що становить майже 20% населення Землі. З 2011 до 2019 року темпи зростання туризму (близько 5%) перевищували темпи розвитку світової економіки (близько 3%).

З 2014 до 2019 року кожне п'яте нове робоче місце створювалося у сфері туризму. Доходи від цієї індустрії мали мультиплікативний ефект на інші сектори, сприяли розвитку інфраструктури та залучали прямі іноземні інвестиції. Середній прибуток від туризму становив близько 30% у 2015—2019 роках.

Внесок глобального туризму в економіку становить 9,9 трлн доларів, що близько до доковідного рівня. Прогнозується, що за підсумками 2024 року цей показник буде ще вищим. Сприятливі прогнози також мають сфери гостинності та готельного бізнесу.

Як змінюється туристичний ринок

Основними ринками розвитку туризму є європейські країни (+3,8%), проте Африка та Азіатсько-Тихоокеанський регіон (APAC) обігнали Європу в період з 2010 по 2019 рік зі зростанням 8% та 6,8% відповідно. Це підкреслює глобальне зрушення у географії туризму.

З території APAC за останні десять років було здійснено близько 215 мільйонів поїздок до інших країн (43% від загальної кількості). Це дозволило регіону випередити Європу за цим показником. У 2019 році Китай піднявся на 1-е місце серед країн-постачальників туристів, приєднавшись до Німеччини, США, Великобританії та Росії.

У 2010−2019 роках найбільше зростання кількості виїздів за кордон було забезпечене за рахунок зростання середнього класу. Зі зростанням досвіду туристи все частіше віддають перевагу міжнародним подорожам внутрішнім подорожам. Готелі залишалися основним вибором для розміщення, на них припало близько 80% мандрівників.

Європа лідирувала за кількістю міжнародних туристів (+4,2%), хоча APAC та Південна Америка показали вищі середні темпи зростання в період з 2010 по 2019 рік (+6,7% та +5,2% відповідно). Франція, Іспанія, США, Італія та Китай залишаються лідерами за кількістю відвідувань.

Проте країни APAC та Близького Сходу зміцнюють свої позиції у глобальному рейтингу туристичних напрямків. Навіть країни поза ТОП-15 показують поліпшення своїх показників. Європейські міста залишаються найпопулярнішими, особливо для поїздок на короткі та середні відстані.

Аналітики зазначають, що світ переживає значні економічні, соціальні та технологічні зміни, які впливатимуть на туризм. Технології, включно зі штучним інтелектом, та старіння населення відіграватимуть важливу роль. Зростаючі ринки, такі як Азія та Африка, все більше визначатимуть глобальний туристичний ринок.

Які перспективи туризму у майбутньому

До 2040 року очікується, що кількість поїздок збільшиться до 2,4 мільярда. Африка та Америка стануть регіонами з найвищими річними темпами зростання (4−5%). На регіон APAC припаде більшість додаткових поїздок — понад 312 млн, що становитиме 33% від загальної кількості. За ним підуть європейські країни з більш ніж 282 млн. поїздок (30%).

Основними країнами, що відправляють туристів, залишаться Китай, США, Німеччина, Великобританія і росія. Їхня частка виїзних рейсів збільшиться з 34% у 2019 році до 42% у 2040 році. Проте країни, такі як Пакистан, Бразилія, Саудівська Аравія, Індонезія та Мексика можуть увійти до ТОП-15 завдяки зростанню середнього класу.

У 2019—2040 роках Європу відвідає понад 362 млн. міжнародних мандрівників, що складе 38% від загальної кількості. APAC покаже зростання на 278 мільйонів (30%). Очікується, що до 2040 року п'ять найбільших туристичних напрямків скоротять свою частку ринку із 30% до 20%.

Іспанія, Франція, США та Китай збережуть свої позиції у ТОП-5, тоді як Італія може опуститися на шосте місце, а Мексика піднятися на п'яте. До ТОП-15 також можуть увійти Саудівська Аравія, Індонезія та ОАЕ.

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Очікується, що 45% мандрівників буде зосереджено у чотирьох ключових кластерах: Середземномор'ї, Південно-Східній Азії, Новому Близькому Сході та Карибському басейні. Серед найкращих туристичних напрямків залишаються США, Іспанія, Франція, Італія та Китай.

До ТОП-15 увійшли:

США, Іспанія, Японія;

Франція, Австралія, Німеччина;

Велика Британія, Китай;

Італія та Швейцарія, Канада;

Сінгапур, Португалія, Південна Корея;

Австрія, Нідерланди, Данія;

ОАЕ, Швеція та Фінляндія.

Хорошими визнано результати Греції, Індонезії, Туреччини, Індії, Болгарії, Словенії, Литви та Грузії.