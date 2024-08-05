Туристична галузь за пів року сплатила понад 1,2 мільярда гривень податків (інфографіка)

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Сплата податків

«За два квартали 2024 року представники тургалузі України сплатили до бюджету 1 млрд 251 млн 31 тис. грн. Це майже на чверть більше, ніж у 2021 році, коли у казну було сплачено 1 млрд 88 млн 945 тис. грн податків. Торік за перше півріччя надійшло 897 млн 848 тис. грн», — йдеться в повідомленні.

Як зазначається, у першому півріччі загальна кількість платників податків, які займаються туристичною діяльністю, порівняно з тим же періодом 2023 року зросла на 13%. Кількість юридичних осіб збільшилася на 4%, а фізичних — на 17%.

Якщо порівнювати цей показник з аналогічним періодом 2021 року, то кількість платників податків цього виду діяльності зменшилася на 27%. Юридичних осіб стало менше на 43%, а фізичних — на 21%.

Хто сплатив найбільше

Найбільша частка надходжень до держбюджету — 808,9 млн грн, або 65%, сплачена готелями (у 2023 році — 569,8 млн грн, у 2021 році — 665,4 млн грн).

Значно зросли податкові надходження від діяльності туристичних операторів — до 164,7 млн проти 88,3 млн грн за аналогічний період торік (у 2021 році — 106 млн грн).

Також зросли податкові надходження і від діяльності туристичних агентств — 102,6 млн грн (торік — 81,2 млн грн, у 2021 році — 100,4 млн грн).

За словами голови ДАРТ Мар’яни Олеськів, одним з чинників збільшення суми податкових надходжень, окрім інфляційних процесів, є збільшення туристичних потоків всередині країни.