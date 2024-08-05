За січень — червень 2024 року вітчизняні оператори туристичної галузі сплатили 1,2 млрд грн податків та зборів. Про це повідомило Державне агентство розвитку туризму.
Туристична галузь за пів року сплатила понад 1,2 мільярда гривень податків (інфографіка)
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Сплата податків
«За два квартали 2024 року представники тургалузі України сплатили до бюджету 1 млрд 251 млн 31 тис. грн. Це майже на чверть більше, ніж у 2021 році, коли у казну було сплачено 1 млрд 88 млн 945 тис. грн податків. Торік за перше півріччя надійшло 897 млн 848 тис. грн», — йдеться в повідомленні.
Як зазначається, у першому півріччі загальна кількість платників податків, які займаються туристичною діяльністю, порівняно з тим же періодом 2023 року зросла на 13%. Кількість юридичних осіб збільшилася на 4%, а фізичних — на 17%.
Якщо порівнювати цей показник з аналогічним періодом 2021 року, то кількість платників податків цього виду діяльності зменшилася на 27%. Юридичних осіб стало менше на 43%, а фізичних — на 21%.
Хто сплатив найбільше
Найбільша частка надходжень до держбюджету — 808,9 млн грн, або 65%, сплачена готелями (у 2023 році — 569,8 млн грн, у 2021 році — 665,4 млн грн).
Значно зросли податкові надходження від діяльності туристичних операторів — до 164,7 млн проти 88,3 млн грн за аналогічний період торік (у 2021 році — 106 млн грн).
Також зросли податкові надходження і від діяльності туристичних агентств — 102,6 млн грн (торік — 81,2 млн грн, у 2021 році — 100,4 млн грн).
За словами голови ДАРТ Мар’яни Олеськів, одним з чинників збільшення суми податкових надходжень, окрім інфляційних процесів, є збільшення туристичних потоків всередині країни.
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