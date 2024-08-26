Франція продовжила арешт Павла Дурова. Toncoin втратив $2,7 млрд капіталізації

У Франції продовжили термін тримання під вартою засновнику Telegram Павлу Дурову ще на 48 годин. Після цього суддя повинен винести обвинувачення або відпустити його на волю, передає AFP.

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Звинувачення

Дурова можуть звинуватити у тому, що на його платформі займаються незаконною діяльністю, яка пов'язана з насильством щодо неповнолітніх, обігом наркотиків, тероризмом й шахрайством. Дуров відмовлявся співпрацювати з правоохоронними органами, щоб запобігти злочинам.

Засновник Telegram має громадянство Франції, тому французька сторона відмовилась обговорювати ситуацію з росією, яку засновник Telegram покинув десять років назад, але там продовжують його вважати «своїм хлопцем».

TON

Заснована Дуровим криптовалюта Toncoin після його арешту втратила $2,7 млрд капіталізації. Водночас відкритий інтерес трейдерів до TON зріс на 32%, пише Cointelegraph.

Відкритий інтерес (OI) — це загальна кількість контрактів на похідні інструменти, такі як опціони та ф'ючерси. Збільшення OI вказує на зростання впевненості трейдерів у прогнозах ціни. Прогнози можуть бути різними: на зростання або на падіння.

TON останнім часом швидко набуває популярності, що дозволило активу увійти до топ-10 найбільших криптовалют світу.

Нагадаємо, що Дурова затримали в аеропорту Ле-Бурже в передмісті Парижа 24 серпня, коли він повертався з Азербайджану, де повинен був зустрітися з президентом рф володимиром путіним.