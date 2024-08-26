У Франції продовжили термін тримання під вартою засновнику Telegram Павлу Дурову ще на 48 годин. Після цього суддя повинен винести обвинувачення або відпустити його на волю, передає AFP.
Франція продовжила арешт Павла Дурова. Toncoin втратив $2,7 млрд капіталізації
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Звинувачення
Дурова можуть звинуватити у тому, що на його платформі займаються незаконною діяльністю, яка пов'язана з насильством щодо неповнолітніх, обігом наркотиків, тероризмом й шахрайством. Дуров відмовлявся співпрацювати з правоохоронними органами, щоб запобігти злочинам.
Засновник Telegram має громадянство Франції, тому французька сторона відмовилась обговорювати ситуацію з росією, яку засновник Telegram покинув десять років назад, але там продовжують його вважати «своїм хлопцем».
TON
Заснована Дуровим криптовалюта Toncoin після його арешту втратила $2,7 млрд капіталізації. Водночас відкритий інтерес трейдерів до TON зріс на 32%, пише Cointelegraph.
Відкритий інтерес (OI) — це загальна кількість контрактів на похідні інструменти, такі як опціони та ф'ючерси. Збільшення OI вказує на зростання впевненості трейдерів у прогнозах ціни. Прогнози можуть бути різними: на зростання або на падіння.
TON останнім часом швидко набуває популярності, що дозволило активу увійти до топ-10 найбільших криптовалют світу.
Нагадаємо, що Дурова затримали в аеропорту Ле-Бурже в передмісті Парижа 24 серпня, коли він повертався з Азербайджану, де повинен був зустрітися з президентом рф володимиром путіним.
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