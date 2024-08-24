Національний кешбек може прискорити зростання ВВП України на 0,25% — Мінекономіки

Завдяки впровадженню програми Національний кешбек ВВП України до кінця року може зрости на 0,25%. Про це повідомила заступниця міністра економіки Надія Бігун, передає Укрінформ.

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

«Наші прогнози показують, що програма „Національний кешбек“ може додати 0,25 відсоткового пункту до зростання ВВП до кінця року», — зазначила Бігун під час презентації результатів дослідження «Ставлення українських споживачів до програми Національний кешбек».

За її словами, результат залежить від рівня залученості населення, швидкості розгортання програми та її популярності серед споживачів.

«Програма Національний кешбек є частиною складової програми „Зроблено в Україні“. Це велика програма в якій є багато ініціатив. На цей рік ми взагалі розраховували від всіх ініціатив цієї програми зростання на 1% ВВП», — сказала Бігун.

Читайте також: Національний кешбек: Уряд дав старт новому сервісу в «Дії»

Нагадаємо

Програма Національний кешбек запрацює в Україні з 2 вересня, за якою покупці продукції, виробленої в Україні, зможуть отримувати від держави кешбек 10% від витрачених коштів.

Отриманий кешбек можна буде витратити на оплату комунальних послуг, розрахуватися в кінотеатрах, спортзалах і ресторанах, купити квитки на поїзд чи автобус. Максимальна сума кешбеку, яку можна отримати за місяць, становить 3 тисячі гривень.