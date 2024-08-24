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24 серпня 2024, 13:14

Національний кешбек може прискорити зростання ВВП України на 0,25% — Мінекономіки

Завдяки впровадженню програми Національний кешбек ВВП України до кінця року може зрости на 0,25%. Про це повідомила заступниця міністра економіки Надія Бігун, передає Укрінформ.

Завдяки впровадженню програми Національний кешбек ВВП України до кінця року може зрости на 0,25%.
Фото: ck-oda.gov.ua

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«Наші прогнози показують, що програма „Національний кешбек“ може додати 0,25 відсоткового пункту до зростання ВВП до кінця року», — зазначила Бігун під час презентації результатів дослідження «Ставлення українських споживачів до програми Національний кешбек».

За її словами, результат залежить від рівня залученості населення, швидкості розгортання програми та її популярності серед споживачів.

«Програма Національний кешбек є частиною складової програми „Зроблено в Україні“. Це велика програма в якій є багато ініціатив. На цей рік ми взагалі розраховували від всіх ініціатив цієї програми зростання на 1% ВВП», — сказала Бігун.

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Нагадаємо

Програма Національний кешбек запрацює в Україні з 2 вересня, за якою покупці продукції, виробленої в Україні, зможуть отримувати від держави кешбек 10% від витрачених коштів.

Отриманий кешбек можна буде витратити на оплату комунальних послуг, розрахуватися в кінотеатрах, спортзалах і ресторанах, купити квитки на поїзд чи автобус. Максимальна сума кешбеку, яку можна отримати за місяць, становить 3 тисячі гривень.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
Три літри
Три літри
24 серпня 2024, 13:19
#
Романа, ви журналіст чи як? Де інтервʼю з Железняком про кешбек?
+
+30
Kharakternyk
Kharakternyk
24 серпня 2024, 14:10
#
Створи свій сайт новинний і командуй там.
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