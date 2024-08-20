Українці отримуватимуть до 3 тисяч гривень компенсації за купівлю товарів локального виробництва щомісячно. Уряд дав старт Національному кешбеку — програмі підтримки громадян під час війни від Мінекономіки, ініційованій Президентом, йдеться у повідомленні Мінцифри.
20 серпня 2024, 15:42
Національний кешбек: Уряд дав старт новому сервісу в «Дії»
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Що відомо
Запуск Національного кешбеку проходитиме у два етапи:
- виробники та продавці подадуть через портал «Дія» заявку на участь у програмі й зареєструють перелік товарів;
- українці відкриють спеціальні рахунки, почнуть отримувати кешбек та зможуть переглядати суму нарахованого й виплаченого кешбеку в застосунку «Дія».
Джерело: Мінфін
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