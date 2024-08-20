Національний кешбек: Уряд дав старт новому сервісу в «Дії»

Українці отримуватимуть до 3 тисяч гривень компенсації за купівлю товарів локального виробництва щомісячно. Уряд дав старт Національному кешбеку — програмі підтримки громадян під час війни від Мінекономіки, ініційованій Президентом, йдеться у повідомленні Мінцифри.