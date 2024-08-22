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22 серпня 2024, 18:03

65% українців вірять у криптовалютне майбутнє — опитування Binance

Криптовалютна біржа Binance провела опитування до Дня Незалежності України серед 22 000 українців, результати якого свідчать, що 65% респондентів вважають криптовалюти важливою частиною майбутнього економічного розвитку країни.

Криптовалютна біржа Binance провела опитування до Дня Незалежності України серед 22 000 українців, результати якого свідчать, що 65% респондентів вважають криптовалюти важливою частиною майбутнього економічного розвитку країни.►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиЗа оцінками платіжної компанії Triple-A, у 2024 році кількість власників криптовалют у світі досягла 562 мільйони осіб, що становить близько 6,8% населення планети.
Фото: freepik.com

Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

За оцінками платіжної компанії Triple-A, у 2024 році кількість власників криптовалют у світі досягла 562 мільйони осіб, що становить близько 6,8% населення планети.

Україна, яка стабільно входить до топ-20 країн за рівнем використання криптовалют, продовжує демонструвати зростання інтересу до цифрових активів, що підтверджують результати останнього опитування Binance.

Ключові факти

Фінансова незалежність: Понад 53% опитаних українців вважають фінансову свободу надзвичайно важливою, і криптовалюти стали ключовим засобом для її досягнення.

Обізнаність та використання: 60% українців добре обізнані з криптовалютами і активно ними користуються. Ще 30% мають базові знання і здійснюють окремі транзакції.

Переваги криптовалют: Незалежність та захист від інфляційних ризиків є основними перевагами для 45% респондентів, а 35% виділили швидкість та зручність транзакцій.

Фінансова поведінка: Використання криптовалют сприяє зростанню фінансової дисципліни. Половина опитаних почали більше заощаджувати, а 30% зазначили, що криптовалюти допомогли їм стати фінансово організованішими.

Майбутнє криптовалют: 65% респондентів впевнені, що криптовалюти матимуть значний вплив на економіку України в найближчі п'ять років, відкриваючи нові горизонти для цифрової економіки.

Безпека та регулювання: 55% опитаних підтримують часткове регулювання криптовалют, тоді як 35% погоджуються з ідеєю повного регулювання для забезпечення безпеки користувачів.

Міжнародні перекази та благодійність: 70% опитаних українців використовують криптовалюти для міжнародних переказів, що свідчить про їхню ефективність у транскордонних операціях. Крім того, 65% респондентів вже використовували криптовалюти для підтримки благодійних проєктів.

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«Це дослідження демонструє, наскільки важливими стали криптовалюти для українців у ці непрості часи. Вони стали не лише інструментом для збереження заощаджень, але й важливою частиною нової цифрової економіки, що формується в Україні», — зазначив Кирило Хом’яков, регіональний голова Binance в CEE, Центральній Азії та Африці.

Курс криптовалют до долара

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

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bonv
bonv
22 серпня 2024, 18:10
#
Абсолютна більшість українців хоче будувати своє майбутнє життя в Україні, йдеться в результатах опитування проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова.
Опитування було проведено з 8 по 15 серпня 2024 року. 59% респондентів відповіли, що хотіли б будувати своє майбутнє в Україні. Ще 27% відповіли, що скоріше хотіли б цього. Натомість скоріше б не хотіли будувати своє майбутнє в Україні лише 6% респондентів, а категорично проти такого рішення — 2%.
Крім того, соціологи відзначають, що налаштованість залишатися в Україні зростає з віком. Відповідно, якщо серед молоді будувати майбутнє в Україні хочуть 74%, серед респондентів 30−39 років — вже 81%, 40−49 років — 87%, 50−59 років — 90%, і серед найстаршої групи — 93%.
За даними Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, якби референдум щодо проголошення державної незалежності України відбувався сьогодні, то абсолютна більшість українців (85%) підтримали б незалежність.
Водночас опитування свідчить, що 76% українців переконані, що громадяни РФ не сприймають Україну як незалежну суверенну державу. Причому такі оцінки переважають серед усіх соціально-демографічних груп респондентів, незалежно від їхнього віку, статі, типу населеного пункту, рівня освіти та доходів.
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MakDi
MakDi
22 серпня 2024, 18:32
#
65% тільки чули це слово десь), а що і як навіть не уявляють.
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bonv
bonv
22 серпня 2024, 18:58
#
65% серед 22 тисяч опитаних, які зарегались на біржі…
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Артур М.
Артур М.
22 серпня 2024, 19:29
#
Серед користувачів біржі))))
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