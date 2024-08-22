65% українців вірять у криптовалютне майбутнє — опитування Binance

Криптовалютна біржа Binance провела опитування до Дня Незалежності України серед 22 000 українців, результати якого свідчать, що 65% респондентів вважають криптовалюти важливою частиною майбутнього економічного розвитку країни.

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За оцінками платіжної компанії Triple-A, у 2024 році кількість власників криптовалют у світі досягла 562 мільйони осіб, що становить близько 6,8% населення планети.

Україна, яка стабільно входить до топ-20 країн за рівнем використання криптовалют, продовжує демонструвати зростання інтересу до цифрових активів, що підтверджують результати останнього опитування Binance.

Ключові факти

Фінансова незалежність: Понад 53% опитаних українців вважають фінансову свободу надзвичайно важливою, і криптовалюти стали ключовим засобом для її досягнення.

Обізнаність та використання: 60% українців добре обізнані з криптовалютами і активно ними користуються. Ще 30% мають базові знання і здійснюють окремі транзакції.

Переваги криптовалют: Незалежність та захист від інфляційних ризиків є основними перевагами для 45% респондентів, а 35% виділили швидкість та зручність транзакцій.

Фінансова поведінка: Використання криптовалют сприяє зростанню фінансової дисципліни. Половина опитаних почали більше заощаджувати, а 30% зазначили, що криптовалюти допомогли їм стати фінансово організованішими.

Майбутнє криптовалют: 65% респондентів впевнені, що криптовалюти матимуть значний вплив на економіку України в найближчі п'ять років, відкриваючи нові горизонти для цифрової економіки.

Безпека та регулювання: 55% опитаних підтримують часткове регулювання криптовалют, тоді як 35% погоджуються з ідеєю повного регулювання для забезпечення безпеки користувачів.

Міжнародні перекази та благодійність: 70% опитаних українців використовують криптовалюти для міжнародних переказів, що свідчить про їхню ефективність у транскордонних операціях. Крім того, 65% респондентів вже використовували криптовалюти для підтримки благодійних проєктів.

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«Це дослідження демонструє, наскільки важливими стали криптовалюти для українців у ці непрості часи. Вони стали не лише інструментом для збереження заощаджень, але й важливою частиною нової цифрової економіки, що формується в Україні», — зазначив Кирило Хом’яков, регіональний голова Binance в CEE, Центральній Азії та Африці.