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16 серпня 2024, 18:00

Нардеп розповів про складнощі легалізації крипторинку в Україні

Заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк, який є співавтором поправок до закону «Про віртуальні активи», пояснив, із чим пов’язане зволікання в ухваленні регулювання криптовалютного ринку в Україні.

Заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк, який є співавтором поправок до закону «Про віртуальні активи», пояснив, із чим пов’язане зволікання в ухваленні регулювання криптовалютного ринку в Україні.►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниЗа його словами, робоча група намагається знайти компроміс між дотриманням AML-норм (боротьба з відмиванням грошей), оподаткуванням і комфортними правилами для бізнесу.
Фото: pixabay.com

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

За його словами, робоча група намагається знайти компроміс між дотриманням AML-норм (боротьба з відмиванням грошей), оподаткуванням і комфортними правилами для бізнесу.

«Неприпустимо, щоб через нашу юрисдикцію відмивалися всі наркокартелі світу, а ми відразу потрапили до чорного списку FATF…І саме тому наші міністерства зараз запросили технічну допомогу МВФ по цьому регулюванню. І скоро думаю буде вже бачення щодо норм закону», — зазначив Железняк.

Він заявив, що необхідно також уникнути «міскодингу» та інших податкових дірок із втратою десятків мільярдів.

«І тут воно теж звучить легше, ніж на практиці вирішити. Умовно чи треба чи ні ПДВ на токени», — пояснив нардеп.

За його словами, головне не перестаратися з регулюванням так, щоб у нас ніхто не зміг взагалі нічого по крипті відкрити. А ті хто спробують одразу стануть законною ціллю правоохоронців.

«Не те що воно сильно від стану на зараз відрізняється, але б не хотілось своїми руками зацементувати ось цей треш», — додав він.

В обговоренні нового документа, крім депутатів Верховної Ради, беруть участь НКЦПФР, НБУ, Мінфін і Мінцифра за технічної допомоги МВФ.

Попри складність питання, нардеп очікує значного прогресу щодо нього до кінця 2024 року.

«Головне, що серед стейкхолдерів державних органів немає тих, хто проти або заважає. Триває нормальна конструктивна професійна дискусія», — підсумував він.

Курс криптовалют до долара

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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Три літри
Три літри
16 серпня 2024, 18:18
#
Він заявив, що необхідно також уникнути «міскодингу» та інших податкових дірок із втратою десятків мільярдів.

що цей дурник верзе? Який міскодінг? 🤣
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Taras35
Taras35
16 серпня 2024, 18:51
#
Сміх крізь сльози. Ось куди комуністи поділись. Українцям «шкідливої буржуйської криптовалюти не треба», хіба трішки подивитись оцінити її «негідність» і то з дозволу чиновника.
Ну це рівень депутата Верховної Ради… Які саме наркокартелі і скільки відмили грошей через Україну? Коли в Україні зараз заборонено вивіз валюти що теж питання з точки зору прав людини розпоряджатись своїми коштами. Дивлюсь от на велику карту Світу сотень країн і не розумію що заважає тим самим наркокартелям користуватись криптовалютою у США чи ЄС чи інших країнах МВФ, де вона дозволена? Паріматч мені закрили «Желєзняки», довелось іншого букмекера шукати і радіють одноразовій вигоді податків. А тепер що у сумі? Санкції проти себе ввели називається. Українці які заробляють на міжнародній крипті приносять гроші в Україну. Звісно МВФ це не подобається, бо без проценту. І депутати теж незадоволені — як це некрадучи і без використання народних ресурсів, держмонополій хтось щось заробляє? Якого інспектора туди послати? «Найбіліша економіка», «в найбіліших рукавицях воювати» і «римський статут» пропихати, коли наші зараз у Курській області діють. Виникає питання: а на чиїй стороні такі політики працюють? Чи це так депутати вдають «дурних, які самі не знають що творять» щоб люди вимагали їх до кінця війни на канікули якісь відправити? Чому те що європейцю можна, українцю — злочин? Хіба ми не в ЄС йдемо без кордонів?
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Kanarej
Kanarej
16 серпня 2024, 19:56
#
В який такий ЄС ми йдемо? Але то таке, в казки вірити ніхто не забороняє… А всі обмеження в нас вводяться завсім не від прагнення до вступу в ЄС, наші еліти самі хочуть все контролювати і гусей щипати. З іншого боку, як раз ЄС і має схильність зарегульовувати і забюрократизовувати все по повній.
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