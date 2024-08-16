Нардеп розповів про складнощі легалізації крипторинку в Україні

Заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк, який є співавтором поправок до закону «Про віртуальні активи», пояснив , із чим пов’язане зволікання в ухваленні регулювання криптовалютного ринку в Україні.

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За його словами, робоча група намагається знайти компроміс між дотриманням AML-норм (боротьба з відмиванням грошей), оподаткуванням і комфортними правилами для бізнесу.

«Неприпустимо, щоб через нашу юрисдикцію відмивалися всі наркокартелі світу, а ми відразу потрапили до чорного списку FATF…І саме тому наші міністерства зараз запросили технічну допомогу МВФ по цьому регулюванню. І скоро думаю буде вже бачення щодо норм закону», — зазначив Железняк.

Він заявив, що необхідно також уникнути «міскодингу» та інших податкових дірок із втратою десятків мільярдів.

«І тут воно теж звучить легше, ніж на практиці вирішити. Умовно чи треба чи ні ПДВ на токени», — пояснив нардеп.

За його словами, головне не перестаратися з регулюванням так, щоб у нас ніхто не зміг взагалі нічого по крипті відкрити. А ті хто спробують одразу стануть законною ціллю правоохоронців.

«Не те що воно сильно від стану на зараз відрізняється, але б не хотілось своїми руками зацементувати ось цей треш», — додав він.

В обговоренні нового документа, крім депутатів Верховної Ради, беруть участь НКЦПФР, НБУ, Мінфін і Мінцифра за технічної допомоги МВФ.

Попри складність питання, нардеп очікує значного прогресу щодо нього до кінця 2024 року.

«Головне, що серед стейкхолдерів державних органів немає тих, хто проти або заважає. Триває нормальна конструктивна професійна дискусія», — підсумував він.