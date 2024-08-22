Українці та поляки почали скуповувати нерухомість в Албанії

За шість місяців 2024 року попит на ринку нерухомості Албанії збільшився на 20% порівняно з аналогічним періодом 2023 року, пише Albanian construction portal. Серед покупців чимало інвесторів, які воліють вкладати кошти у квартири та вілли, розташовані на узбережжі.

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Попит на нерухомість

Агент нерухомості Даніель Мустафарадж розповів, що є попит на нерухомість у Влері, на набережній Лунгомарі, в Радхімі.

Покупці переважно з Польщі та України, деякі з Німеччини. У зв'язку з активізацією ринку збільшились ціни, особливо на новобудови. У Влері вже не можна знайти житло дешевше за 1600 євро за квадратний метр, а на курортах вартість піднялася до 4 000.

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