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22 серпня 2024, 12:10

Українці та поляки почали скуповувати нерухомість в Албанії

За шість місяців 2024 року попит на ринку нерухомості Албанії збільшився на 20% порівняно з аналогічним періодом 2023 року, пише Albanian construction portal. Серед покупців чимало інвесторів, які воліють вкладати кошти у квартири та вілли, розташовані на узбережжі.

За шість місяців 2024 року попит на ринку нерухомості Албанії збільшився на 20% порівняно з аналогічним періодом 2023 року, пише Albanian construction portal.
Фото: depositphotos

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Попит на нерухомість

Агент нерухомості Даніель Мустафарадж розповів, що є попит на нерухомість у Влері, на набережній Лунгомарі, в Радхімі.

Покупці переважно з Польщі та України, деякі з Німеччини. У зв'язку з активізацією ринку збільшились ціни, особливо на новобудови. У Влері вже не можна знайти житло дешевше за 1600 євро за квадратний метр, а на курортах вартість піднялася до 4 000.

Читайте: Купівля нерухомості у Туреччині: Українці знову у трійці лідерів

За даними Банку Албанії, у 2023 році обсяг іноземних інвестицій від компаній та приватних осіб перевищив мільярд доларів.

Приблизно 55% від загального обсягу коштів було направлено у сфери нерухомості, промисловості, видобутку корисних копалин та деяких інших видів діяльності.

Аналітики порталу Statista відзначають, що в країні в цілому змістилися переваги у бік володіння нерухомістю, а не оренди, що призвело до збільшення попиту.

Додатково відіграли роль зростання туризму та іноземних інвестицій.

До того ж уряд Албанії спрямовує кошти на міський розвиток та інфраструктурні проєкти — зокрема дороги та громадський транспорт. Це підвищує привабливість деяких районів та збільшує вартість нерухомості у них.

За даними платформи Numbeo, рівень валової орендної прибутковості в Албанії поки що низький, в середньому коливається від 4,74 до 5,56%. Чекати на окупність вкладень у нерухомість доведеться багато років. На тлі поточних витрат на податки, обслуговування, просування, ремонт цей показник може значно знизитись.

Страхування житла від наслідків «прильоту»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+15
bonv
bonv
22 серпня 2024, 12:33
#
Оренда взагалі нецікава. Як спосіб заробітку.
+
0
orest frank
orest frank
22 серпня 2024, 12:34
#
Чудова країна
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