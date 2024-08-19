Купівля нерухомості у Туреччині: Українці знову в трійці лідерів

За укладеними договорами на купівлю житла в Туреччині у липні лідирують, як і раніше, росіяни — 485, на другому місці українці — 171, на третьому німці — 162. Про це повідомляє Інститут статистики Туреччини.

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Ринок нерухомості

За сім місяців 2024 року загальний продаж житла знизився на турецькому ринку на 0,5% порівняно з аналогічним періодом 2023-го, до 672 162. Кількість угод за участю іноземців впала на 42%, до 12 811.

У липні після кількох місяців скорочення зафіксовано підвищення активності на 16%.

Загалом продано понад 127 тисяч одиниць житла. Найбільше договорів зареєстровано у Стамбулі (19 047), Анкарі (11 364) та Анталії (6 659). Мінімальна кількість у таких локаціях як Ардахан (61), Хаккарі (64) та Байбурт (77).

Показники продажів з використанням іпотеки знизилися в липні на 20,9%, до 11496. Частка такого житла склала 9% від усіх угод на ринку житлової нерухомості Туреччини.

За 7 місяців відзначено ще більше падіння, на 53,8%, до 62 911. Вперше за тривалий період зросли продажі новобудов — на 28,9%, до 40 784. Частка таких угод склала 32,1%. З січня до липня активність у цьому секторі збільшилася на 5,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року, до 214 108.

Обсяг продажів на вторинному ринку в липні теж збільшився — на 10,8%, до 86 304, це 67, 9% від усіх угод із житлом Туреччини. Але за підсумками семи місяців зафіксовано зниження на 3,1% до 458 054.

Інтерес іноземців

Іноземцям у липні продано 2 350 об'єктів, це на 16,1% нижче, ніж у такому самому місяці 2023 року. Частка іноземців на ринку — 1,8%. Найбільша кількість угод зареєстрована в Анталії (878), Стамбулі (752) та Мерсіні (218).

За укладеними договорами лідирують, як і раніше, росіяни — 485, на другому місці українці — 171, на третьому німці — 162.

За січень-липень, як уже було зазначено, продаж житла іноземцям скоротився на 42% порівняно з показниками 2023 року, до 12 811.

Нагадаємо

Кількість угод з іноземцями у січні-червні знизилася на 45,7% у річному обчисленні, до 10 461. У червні росіяни придбали 332 об'єкти у Туреччині, громадяни Ірану 156, України 102, Німеччини — 95.