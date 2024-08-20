Відгук липня: чому за товар, придбаний в інтернет, можна попасти на подвійну комісію

Редакція «Мінфіну» визначила переможця конкурсу на відгук місяця про роботу банків у липні. Ним став наш читач під ніком Vlad Akters . Цей відгук може бути корисним тим нашим читачам, які купують товари в інтернеті, і ось чому.

Vlad Akters, власник кредитної картки Сенс Банку, замовив товар онлайн та сплатив за його доставку на Новій Пошті. Яким було його здивування, коли довелося заплатити зверху 1500 грн.

«Історія — я розрахувався кредитною картою цього банку через термінал за послуги НП розраховуючи на кредитні кошти та на пільговий період їх використання. Як виявилось, цей розрахунок був списаний як готівкова операція по кредитним коштам. І було знято дві суми комісії майже на 1500 грн», — розповідає він.

«І ще вишенька на торті — банк всі ваші перерахування на закриття кредиту зараховує спочатку на безготівкові операції (там де банк ніяким чином не може заробити) а тільки в кінці на псевдо «готівкові» (щоб максимально витягнути з клієнта проценти за як би штучно створену «готівкову» операцію)

В сповіщеннях он-лайн банкінгу є все — і про забудовників і кредитування, і як купити валюту і … — а ось сповіщення, що у вас якимось чином, коли ви зовсім того не підозрюєте, сформувався якийсь кредит по штучно сформованій «готівковій» операції (або якійсь іншій) — цього нема. Бо для чого — це ж банку вигідно. Ну раз вигідно, то мені ні", — обурюється він.

Що кажуть банки та продавці

У листуванні з клієнтом Сенс Банк повідомив, що платіж дійсно пройшов як P2P-переказ. «Такі ресурси як Нова Пошта чи, наприклад, Prom проводять операції на своєму ресурсі як р2р, банк не може вплинути на сторонній ресурс, це як ви змусите магазин продавати не велосипеди, а кімнатні рослини, це їх умова, і це їх ресурс, на який банк не може повпливати», — відповіли у банку.

«Щодо погашення, то в першу чергу кошти погашають безготівкові операції, після чого лише готівкові, так відбувається для того, щоб клієнти не випали з пільгового періоду, в який і входять безготівкові операції, адже готівкові в пільговий період не входять, тому і погашаються в останню чергу. Така логіка була зроблена для більшої зручності клієнтів, і що на це банк не може впливати, а оскільки оплата проводилась за рахунок кредитних грошей, то відповідно, за це була знята комісія», — пояснили в банку клієнту другий аспект його претензії.

Щодо попереджень, то банк відповів, що не може робити попереджувальні екрани у сторонніх застосунках.

Під час таких оплат, розповів нам директор з інновацій NovaPay Олексій Рубан, клієнт може «попасти» на ще одну комісію: деякі банки беруть її за перекази на картки NovaPay. Проблем в такій схемі післяплати, в тому, що стосується P2P-переказів, він не бачить.

«Такі перекази між фізичними особами — повністю законні як за українським законодавством, так і за правилами міжнародних платіжних систем Mastercard та Visa», — підкреслює Олексій Рубан і радить встановити застосунок NovaPay, щоб сплачувати без комісій.

Що передувало

Насправді цій історії вже багато років. У 2018 співзасновник monobank Олег Гороховський писав, що деякі українські торговці «домовляються з деякими банками на наступну схему проведення транзакцій за картами: банк ставить торговцю POS-термінал, а одержувачем коштів при оплаті картою виступає не юрособа і не ПП, а фізособа. Платіж при оплаті картою проходить як платіж від однієї фізособи до іншої».

Тоді monobank та Приватбанк ввели обмеження при оплаті за рахунок кредитного ліміту, які проходять як P2P-перекази. В застосунку Сенс Банку це можна зробити вручну, але річ у тім, що застосунки не завжди є інтуїтивно зрозумілими, а клієнт — не завжди має час та розібратись в налаштуваннях.

Можливо банкам, які зараз отримують негатив через такі комісії, варто замислитись над тим, щоб також автоматично налаштувати свої застосунки так, щоб клієнт не втрачав гроші на зайвих комісіях. Тим більше, що з червня введені обмеження на суми та кількість P2P-переказів, фінальне рішення може з'явитись вже днями.

Правила конкурсу «Відгук місяця»

Приз за найкращий відгук місяця — 500 грн. Щоб потрапити до числа претендентів на звання «кращий», відкликання має відповідати низці критеріїв:

Відгук має бути написаний на основі особистого досвіду спілкування з банком або використання банківських продуктів.

Описаний досвід має бути корисним іншим клієнтам банку.

У відгуку може бути описаний як негативний, так і позитивний користувальницький досвід.

Оптимальний обсяг коментаря — до 2−2,5 тис. знаків.

Більше про правила «Відгуку місяця» читайте тут.​