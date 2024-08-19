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19 серпня 2024, 15:51

Лідери банківського ринку у першій половині 2024 року

Станом на 1 липня 2024 року більшість банків в Україні мають зростання за всіма основними показниками діяльності, демонструючи зростання активів, притік вкладів, високу прибутковість і належну капіталізацію. Про це в телеграм-каналі написав голова Податкового комітету В Р Данило Гетманцев.

Станом на 1 липня 2024 року більшість банків в Україні мають зростання за всіма основними показниками діяльності, демонструючи зростання активів, притік вкладів, високу прибутковість і належну капіталізацію.
Фото: depositphotos

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Лідери ринку з початку року особливо не змінились, проте певні зміни все ж мали місце.

Топ-5 банків за розміром чистих активів:

За першу половину року п’ятірка лідерів не змінилась. Найбільший темп приросту чистих активів з початку року показав Ощадбанк (+18,2%), найменший Укргазбанк (+0,1%).

Чисті активи по всім банкам за перше півріччя зросли на 6,1% (+180,8 млрд грн) насамперед внаслідок приросту кредитного портфелю і вкладень в ОВДП.

Топ-5 банків за розміром депозитного портфелю населення

  • Приватбанк — 418,6 млрд грн.
  • Ощадбанк — 197,3 млрд грн.
  • Універсал банк/monobank — 71,4 млрд грн.
  • Райффайзен — 64,1 млрд грн.
  • ПУМБ — 53,3 млрд грн.

По п’ятірці лідерів, у першій половині 2024 року: ПУМБ, який показав найбільший темп приросту депозитів населення з початку року (+12,1%), остаточно посунув з 5-го місяця Сенс банк.

Загалом по всім банкам депозити населення з початку року зросли на 5,9% (+63,5 млрд грн).

Топ-5 банків за розміром чистого прибутку

  • Приватбанк — 30,7 млрд грн.
  • Ощадбанк — 8,8 млрд грн.
  • Укрексімбанк — 4,4 млрд грн.
  • Райффайзен — 4,3 млрд грн.
  • ПУМБ — 3,8 млрд грн.

Із першої п’ятірки вибув Укрсиббанк — його місце зайняв Укрексімбанк. В цілому за першу половину 2024 року банки отримали 79 млрд грн чистого прибутку, що на 17% (+12,4 млрд грн) більше за аналогічний період минулого року. 39% загального чистого прибутку по банківській системі сформував Приват.

Топ-5 банків за власним капіталом

  • Приватбанк — 89,5 млрд грн.
  • Ощадбанк — 35,8 млрд грн.
  • Райффайзен — 26,4 млрд грн.
  • ПУМБ — 21,8 млрд грн.
  • Укрсиббанк — 20,8 млрд грн.

За перше півріччя п’ятірка лідерів за власним капіталом не змінилась. Найбільші темпи приросту власного капіталу показали ПУМБ і Ощад, в яких цей показник збільшився близько на чверть.

В цілому за першу половину 2024 року власний капітал всіх банків зріс на 19,6% (+58,1 млрд грн).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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Kankakee
Kankakee
19 серпня 2024, 17:23
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Написали б звідки така доходность — було б щось понятно, А так: держава фінансує банки, малює їм доходність, так може тоді на банки накласти підвищення податків? раз вони таку гарну доходність показують 😉 чому мають віддуватися за все пересічні громадяни?
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Qwerty1999
Qwerty1999
19 серпня 2024, 18:01
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Kankakee

Ви все проспали…
Банки вже сплачують податки на прибуток по підвищенним ставкам…
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