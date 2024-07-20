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20 липня 2024, 16:30

В Угорщині змінюють правила для українських біженців

Угорщина змінила правила для українських біженців. Із 21 серпня безкоштовне житло надаватимуть тільки українцям із територій, які зазнали впливу війни. Про це пише uamedia.eu.

Угорщина змінила правила для українських біженців.

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Як зміняться правила для українських біженців

Уряд Угорщини ухвалив зміни до законодавства, за якими допомогу із житлом українським біженцям надаватимуть залежно від регіону, звідки вони прибули чи де їхнє постійне місце проживання.

Із 21 серпня право на отримання субсидованого житла за будь-яких обставин матимуть лише українці, які прибули з територій України, які уряд Угорщини визнав такими, що зазнали впливу війни.

Зокрема, у липні до переліку таких областей увійшли:

    неповнолітні (до 18 років); один з батьків дитини до 18 років при проживанні в одній сім'ї з нею; вагітні, люди з інвалідністю; люди старші 65 років.

    Зазначається, що після 21 серпня 2024 року власники житла не отримуватимуть державних субсидій на розміщення інших категорій біженців, тому людей можуть попросити виселитися.

    Уряд не надаватиме альтернативних варіантів розміщення (наприклад, державних колективних притулків). Однак, ті, хто працює в Угорщині, зможуть отримати підтримку від свого роботодавця.

Джерело: Мінфін
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