В Угорщині змінюють правила для українських біженців

Угорщина змінила правила для українських біженців. Із 21 серпня безкоштовне житло надаватимуть тільки українцям із територій, які зазнали впливу війни. Про це пише uamedia.eu.

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Як зміняться правила для українських біженців

Уряд Угорщини ухвалив зміни до законодавства, за якими допомогу із житлом українським біженцям надаватимуть залежно від регіону, звідки вони прибули чи де їхнє постійне місце проживання.

Із 21 серпня право на отримання субсидованого житла за будь-яких обставин матимуть лише українці, які прибули з територій України, які уряд Угорщини визнав такими, що зазнали впливу війни.

Зокрема, у липні до переліку таких областей увійшли: